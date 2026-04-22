Singular Bank se asienta en la senda de los beneficios con 2 millones en el primer trimestre

Warburg Pincus, principal accionista, estudia la venta total o parcial de Singular Bank, con interés por parte de ING, Abanca y varios family offices.

La entidad mantiene una de las ratios de capital más altas del sector, con un CET1 del 17,57%.

Singular Bank ha logrado un beneficio neto recurrente de 2,02 millones de euros en el primer trimestre de 2026.

Singular Bank se asienta en la senda de los beneficios después de haber logrado en 2025 su primer resultado neto positivo desde su lanzamiento.

El banco privado que dirige Javier Marín ha obtenido en el primer trimestre de 2026 un beneficio neto recurrente de 2,02 millones de euros y mantiene una sólida posición de capital, con una ratio CET1 del 17,57% a cierre de marzo, una de las más altas de la banca española.

El beneficio operativo se sitúa en 2,97 millones de euros, prácticamente el triple que en el primer trimestre de 2025, "gracias al crecimiento en clientes y activos bajo gestión, así como por las economías de escala facilitadas por la eficiencia de la plataforma tecnológica, que han permitido que los costes crezcan un 3% frente al 16% de incremento de los ingresos", resume el banco en un comunicado.

En un contexto de elevada volatilidad en los mercados, los activos gestionados de clientes han aumentado un 15%, hasta los 17.758 millones de euros, "reforzando la posición de Singular Bank como firma independiente de referencia en asesoramiento".

La entidad continuará reforzando sus equipos, especialmente en su red de banqueros, e impulsando las áreas de planificación financiera, patrimonial y fiscal, al tiempo que mantiene su apuesta por la innovación en productos y servicios.

Cabe recordar que, como informó este periódico, Warbur Pincus, el principal accionista de Singular, ha emprendido un proceso de venta total o parcial de la entidad de la mano de Marín tras siete años en el capital, y que hay varios bancos interesados. Entre ellos, ING o Abanca.

En paralelo, se explora la posibilidad de trocear el capital y dar entrada a family offices españoles o latinoamericanos, algunos clientes del banco, en una operación similar a la que acaba de hacer A&G Banco con grandes fortunas cercanas, que han adquirido un 40% de su accionariado.