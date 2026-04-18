Deutsche, Self Bank, BiG, Cetelem o Arquia 'calientan' los depósitos con hasta un 3,25% y la venta de fondos

Arquia innova al ofrecer el pago anticipado de intereses en su nuevo depósito a 18 meses, permitiendo a los clientes disfrutar del rendimiento desde el inicio.

Self Bank y BiG combinan depósitos bien remunerados con la obligación de invertir un porcentaje en fondos, mientras que Cetelem ofrece hasta un 2,78% sin productos asociados.

Deutsche Bank, Self Bank, BiG, Cetelem y Arquia destacan por mejorar sus ofertas, algunas vinculadas a la contratación de fondos de inversión.

Pequeños bancos, entidades especializadas y extranjeras elevan la remuneración de sus depósitos hasta el 3,25% TAE para captar clientes.

La dura competencia abierta por los pequeños bancos, los especializados y los extranjeros para arrebatar clientes a la gran banca mediante la captación de depósitos ha hecho que la remuneración de éstos se eleve en estas entidades hasta una TAE del 3,25% y que las ofertas vuelvan a complementarse en algunos casos mediante la venta de fondos de inversión.

Como contó hace unos días este periódico, Banca March, ING y Wizink ya venían pagando hasta un 2,5% en depósitos para arañar cuota de mercado a los grandes bancos.

Ahora, entidades como Deutsche Bank, Self Bank, BiG, Cetelem o Arquia llevan su ofensiva incluso 75 puntos básicos por encima en la mejor de sus ofertas.

Por ejemplo, Deutsche ha renovado su Depósito Confianza Más DB con una remuneración de hasta un 3% TAE a doce meses. Está disponible para nuevos clientes que depositen un saldo mínimo de 25.000 euros y un máximo de 150.000 euros

Como explica el banco germano, parte de una remuneración al 2%, que podrá incrementarse hasta el 3% en función de su vinculación. Esto es, si se domicilia una nómina o pensión, si se contrata y usa una tarjeta de crédito, o si se compra uno o varios fondos de inversión seleccionados por sus especialistas.

La venta cruzada de fondos de inversión no es exclusiva de Deutsche. Self Bank, del grupo Singular Bank, ha reforzado su oferta integrando depósitos a plazo fijo hasta el 3% TAE con inversión en fondos (con un mínimo del 30%) gestionados por Singular Asset Management.

Las remuneraciones son del 3% para tres meses, y un 2,20% para el periodo de un año, para importes comprendidos entre 6.000 y un millón de euros. Entre los fondos incluidos, destacan SWM Renta Fija Flexible, Sigma Internacional, Gamma Global, Singular Multiactivos 40 o SWM España Gestión Activa, entre otros.

El portugués BiG también utiliza el reclamo de los fondos combinado con un mayor rendimiento de los depósitos. Ha aumentado al 3,25% TAE su Gran Depósito a tres meses y al 2,75% el Gran Depósito a seis meses.

Mientras que conserva su depósito estrella, el Gran Depósito Combinado: el 70% del capital se destina a la constitución de un depósito a seis meses, remunerado en la primera contratación al 3,25%, y el 30% restante a los fondos de inversión que el cliente elija.

Por su parte, Cetelem, del grupo galo BNP Paribas, mueve sus depósitos entre el 2% a tres meses y el 2,78% a 24 meses. El estándar de un año paga un 2,27%, y el de medio año un 2,05%. En todos los casos, la remuneración es para cantidades hasta los 250.000 euros, sin otros productos asociados.

Innovación también es la que trae Arquia, pero en la forma de abono de los intereses del depósito. La entidad de los arquitectos y otros colectivos profesionales ha lanzado su nuevo depósito a 18 meses con una rentabilidad del 2,15% TAE.

Dirigido a saldos entre 10.000 y 200.000 euros, la novedad es que proporciona el pago anticipado de los intereses permitiendo disfrutar del rendimiento del ahorro en el momento de contratar el depósito, y no al final o en pagos periódicos durante su vigencia como suele ser habitual en los depósitos bancarios de la mayoría de entidades.