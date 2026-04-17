La división de M&A de Altamar se queda fuera del acuerdo de venta del grupo a Mercer

Altamar Advisory Partners se especializa en asesoramiento de operaciones corporativas de alto perfil y continuará su actividad sin integrarse en Mercer.

Los fundadores de Altamar y otros socios seguirán en el accionariado de la boutique, aunque Permira vende su participación a Mercer.

El equipo de Altamar Advisory Partners, liderado por Jaime Fernández-Pita y José Epalza, continuará operando de manera independiente y mantendrá su marca.

La división de fusiones y adquisiciones Altamar Advisory Partners queda fuera de la venta de AltamarCAM a Mercer.

La compra del 100% de AltamarCAM por Mercer, empresa perteneciente al grupo estadounidense Marsh & McLennan, dejaba un importante fleco por resolver. Hasta ahora.

La división de fusiones y adquisiciones de empresas (M&A, en inglés), Altamar Advisory Partners, queda fuera del perímetro de la transacción, una operación sujeta a las condiciones habituales de cierre y que espera completarse en el segundo semestre de 2026. Desde la boutique de inversión no han hecho comentarios.

Esta división está liderada por Jaime Fernández-Pita y José Epalza, a quienes les acompaña Ramón Peláez como vicepresidente y senior advisor.

Junto a ellos, trabajan dos asociados (Aitana López de Argumedo y Antton Ranedo) y dos analistas (Guillermo Unzueta y Gonzalo de la Rosa). Hasta completar un equipo de siete personas.

Su intención es seguir desarrollando la misma actividad que venían haciendo hasta ahora (asesoramiento independiente de operaciones corporativas de M&A), con el mismo equipo (incluso, podría ser ampliado a medio plazo).

Y, según ha sabido este periódico por fuentes del mercado, mantendrán la marca Altamar Advisory Partners, que no entra en conflicto con el comprador.

Marsh & McLennan no integrará Altamar Advisory Partners en Mercer porque "para ninguna de las partes tenía mucho sentido" y porque "no hay complementariedad con el grupo comprador", ponen en contexto estas fuentes.

Operaciones relevantes

Además de los propios socios fundadores de Altamar Advisory Partners, los dos fundadores de la antigua Altamar antes de su fusión con la alemana CAM (Claudio Aguirre y José Luis Molina) y otros managing partners tienen previsto permanecer en el accionariado de la boutique de M&A a largo plazo.

Eso sí, ya sin el fondo Permira, que es quien ha llegado a un acuerdo para vender a Mercer su participación del 40% en AltamarCAM, que ostentaba desde 2024.

Altamar Advisory Partners, compuesta por ex de Bank of America Merrill Lynch, suele hacer pocas operaciones al año, pero "de elevado perfil", con un asesoramiento "muy diferencial" y un servicio "de mucha calidad".

Por ejemplo, en los últimos años han asesorado a Cinven cuando entró en Restaurant Brands Europe (Burger King); a Kids & Us cuando se vendió a Charterhouse; a Tikehau Capital para la compra de Juan Navarro García, o a Fremman Capital cuando adquirió Frutas Bollo.