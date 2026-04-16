El equipo de Beka M&A se pone por su cuenta bajo la nueva enseña Latior Partners

El objetivo es que García-Tizón y Aguinaga sean socios únicos de Latior Partners tras una etapa de accionariado pasivo por parte de Beka.

Su salida de Beka ha sido amistosa y mantendrán colaboraciones puntuales con su antigua firma y Zintra Credit.

El universo de negocios y profesionales de la antigua Beka sigue dispersándose tras vender ésta buena parte de sus actividades al Grupo CIMD-Intermoney. Los últimos en ponerse por su cuenta y montar un spin off han sido Arturo García-Tizón y Diego Aguinaga, quienes formaban el equipo de fusiones y adquisiciones de empresas Beka M&A, servicio que en un principio se comercializó como Acron Beka.

Los dos banqueros de inversión, que llegaron a Beka en 2021 procedentes de BNP Paribas CIB, han lanzado al mercado su nueva enseña: Latior Partners.

El equipo seguirá centrado en las áreas clave que históricamente más han trabajado, como son energía, infraestructuras, inmobiliario y el middle market.

Según ha podido saber este periódico, su salida de Beka ha sido mediante un acuerdo "muy amistoso".

De hecho, García-Tizón y Aguinaga seguirán colaborando en operaciones corporativas que les pasen tanto desde las antiguas áreas de negocio de Beka como desde el propio holding financiero de Beka, así como desde Zintra Credit, que es como CIMD Intermoney ha rebautizado el área integrada de Beka Credit.

Los numerosos accionistas de Beka Financial Markets Holdings han acordado con los dos banqueros de inversión seguir un tiempo "corto" como accionistas "pasivos" de Latior Partners. Y, una vez la boutique les reparta una cantidad de dividendos prefijada, que podría tardar "entre año y año y medio", saldrán de su capital, quedando García-Tizón y Aguinaga como socios únicos, sin ningún socio institucional.

No obstante, sí adelantan que, a futuro, Latior Partners sí promocionará como socios a otros profesionales del equipo para premiar su fidelidad, sus resultados y alinear los intereses entre unos y otros, en un modelo societario que funcionará de forma muy similar a como lo hacen los bufetes de abogados o las consultoras.

Experiencia

García-Tizón y Aguinaga han participado en más de 100 operaciones con un valor agregado de 25.000 millones de euros.

En 2025, Beka M&A asesoró a Vopak Terquimsa en la venta de su terminal en el Puerto de Barcelona a Tradebe; fue el asesor financiero en la joint venture de Iberdrola y Echelon para el desarrollo de centros de datos en España, o actuó como asesor financiero exclusivo de Banca March en la adquisición de dos nuevos hoteles en Mallorca y Tenerife junto a Meliá, entre otras transacciones.