Trade Republic alcanza los 2 millones de clientes en España y contrata a 100 agentes para atenderlos las 24 horas

Los clientes pueden acceder a asistencia directa desde la app, con seguimiento en tiempo real del estado de sus solicitudes.

La compañía ha invertido decenas de millones de euros en infraestructura, desarrollo de producto y formación de más de 1.000 agentes externos.

El neobanco alemán ha contratado a 100 agentes para ofrecer atención al cliente en español las 24 horas del día, tanto por teléfono como por chat.

Trade Republic ha superado los dos millones de clientes en España, duplicando su base de usuarios en solo diez meses.

Trade Republic acelera el paso en España, donde ya ha superado la cota de dos millones de clientes. Esto supone duplicar su base de usuarios en apenas diez meses y reforzar su posición como una de las plataformas financieras de mayor crecimiento en el país.

Tanto es así, que el neobanco alemán ya ha batido por número de clientes en nuestro país a entidades de la misma categoría como N26, también un neobanco germano, o a bancos medianos patrios como Abanca o Bankinter.

Aprovechando esta actualización de su cifra de negocio, Trade Republic ha lanzado un nuevo servicio gratuito de atención al cliente 24/7 con personas reales y disponible por teléfono y chat. Para ofrecer este servicio, el neobanco ha invertido "decenas de millones de euros" durante los últimos seis meses.

Esta inversión se ha destinado a nueva infraestructura, desarrollo de producto y a la formación de más de 1.000 nuevos agentes externos, que ayudarán directamente a los clientes con cualquier pregunta en ocho idiomas diferentes, incluyendo español e inglés.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, aproximadamente un centenar de estos nuevos agentes telefónicos hablan español y darán el servicio de atención a los clientes locales las 24 horas del día.

"Hemos reconstruido nuestro servicio de atención al cliente desde cero. En los próximos doce meses, queremos ofrecer el mejor servicio de atención al cliente de cualquier banco en España y Europa. Ese es nuestro objetivo", avanza Christian Hecker, cofundador de Trade Republic.

Los clientes pueden llamar directamente desde la app, solicitar que se les devuelva la llamada o chatear en directo con agentes especialistas. Si los problemas más complejos no pueden resolverse de inmediato, un nuevo sistema de seguimiento permitirá a los clientes consultar en cualquier momento el estado de su solicitud en tiempo real dentro de la app.

"Haber sido la primera entidad bancaria en España en alcanzar el primer millón de clientes en menos de cuatro años y ahora el segundo millón en menos de cinco nos posiciona como el banco con el crecimiento más rápido en la historia bancaria española", pone en contexto Pablo López-Gil Albarellos, el responsable de Trade Republic para España y Portugal.

Y ahora, "nos permite asegurar que el crecimiento de Trade Republic en España vaya acompañado de un servicio cercano, accesible y de máxima calidad para nuestros clientes", añade su country manager.