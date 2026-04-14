El BCE insta a crear un fondo común de garantía de depósitos pero cree innecesario bajar las exigencias de capital a la banca

El organismo defiende que la competitividad bancaria surge de la integración y la armonización, no de la desregulación.

El BCE considera innecesario rebajar los requisitos de capital a la banca, pese a la presión de grandes bancos europeos.

El BCE propone crear un fondo común europeo de garantía de depósitos con un calendario claro para su implementación.

El Banco Central Europeo (BCE) ha publicado varias propuestas para mejorar la capacidad de los bancos y la infraestructura financiera en la que operan éstos para apoyar la economía del Viejo Continente. Estas propuestas cuentan con el respaldo de todos los bancos centrales de la zona del euro.

Las propuestas emitidas por la institución presidida por Christine Lagarde constituyen la respuesta del Consejo de Gobierno del BCE a la consulta pública de la Comisión Europea sobre la competitividad del sector bancario de la eurozona.

"La solidez de los bancos es un requisito indispensable para el crecimiento y la competitividad a largo plazo de la zona del euro, especialmente en el actual entorno de incertidumbre", esgrimen desde el BCE.

Y añade el organismo: "La competitividad surge de la armonización, la integración y la economía de escala, no de la desregulación. Actualmente, la competitividad se ve frenada por una complejidad innecesaria y la fragmentación entre países".

Entre las principales propuestas, destaca que, para desbloquear la situación actual en el avance de la unión bancaria, el Consejo de Gobierno del BCE insta a un "progreso sincronizado en los componentes clave, incluyendo medidas concretas para la creación de un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEID), con un calendario claro para su implementación".

"Los bancos centrales de la zona del euro están unidos: el paso crucial para reforzar la competitividad de Europa es un mercado bancario único donde el capital y la liquidez puedan circular libremente entre países y todos los depósitos estén protegidos por igual", señala Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, sobre un fondo único de garantía de depósitos.

Asimismo, el Consejo de Gobierno también insta a los responsables políticos a fomentar mercados de capitales más sólidos mediante el avance de la Unión de Ahorros e Inversiones.

Requisitos de capital a la banca

El Consejo de Gobierno del BCE también solicita cambios concretos en las normas bancarias de la UE, entre ellos: la transformación de las normas bancarias de directivas a reglamentos de aplicación directa; la fusión de los cinco colchones macroprudenciales existentes en dos; el aumento de la proporcionalidad para los bancos pequeños; la simplificación de la presentación de informes o la responsabilidad de adoptar una visión integral del nivel general de capital.

Con todo, y pese al lobby que están haciendo algunos grandes bancos para lograr que desde Europa se frenen o rebajen los requerimientos de capital a la banca para que ésta conceda más crédito a las familias y las empresas, innove más y, por tanto, la economía del Viejo Continente crezca más, desde el BCE consideran que estas exigencias de capital son proporcionales.

De ahí que sus técnicos y las principales figuras vean como algo innecesario el disminuir estas exigencias, tal y como se desprende del comunicado. Aunque sí se muestran más proclives a reordenarlas en menos grupos.

"Los requisitos de capital para los bancos de la zona del euro son, en general, comparables a los de otras jurisdicciones y se ajustan a las normas internacionales. Los bancos de la zona del euro han podido mantener la concesión de préstamos, incluso durante los recientes periodos de gran tensión. No existen indicios de que los requisitos de capital hayan mermado la eficiencia o la capacidad de préstamo de los bancos", aclara la institución en una respuesta que deja algo fría a la gran banca.