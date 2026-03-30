CaixaBank obtiene la licencia MiCA y permitirá comprar criptomonedas

CaixaBank se suma a otras entidades como Kutxabank, BBVA y Openbank que ya cuentan con la licencia MiCA en España.

El banco planea iniciar la prestación de estos servicios en los próximos meses bajo el nuevo marco regulatorio europeo.

Con esta licencia, podrá ofrecer compraventa, custodia, transmisión y ejecución de órdenes de criptoactivos a sus clientes.

CaixaBank ha obtenido la licencia MiCA como Proveedor de Servicios sobre Criptoactivos (CASP), autorizada por la CNMV.

CaixaBank también se une al selecto grupo de bancos españoles que ofrecen la compraventa y custodia de criptoactivos a sus clientes. El banco ha obtenido la autorización como Proveedor de Servicios sobre Criptoactivos (CASP) conforme al Reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets).

La autorización otorgada por la CNMV permite ofrecer servicios de criptoactivos bajo el nuevo marco regulatorio común de la UE.

La concesión de la licencia MiCA habilita a CaixaBank para prestar servicios como custodia de criptoactivos, recepción, transmisión y ejecución de órdenes de compraventa, y transferencias de criptoactivos.

No obstante, como advierte la entidad, "en los próximos meses, CaixaBank pondrá en marcha la prestación de servicios sobre criptoactivos al amparo del Reglamento MiCA". Por lo que, en la práctica, habrá que esperar unas semanas para que la operativa sea efectiva.

"Con este paso, el banco continúa impulsando su estrategia de digitalización y exploración de nuevos modelos de servicios financieros, avanzando en el desarrollo de productos innovadores dirigidos tanto a sus clientes, siempre con la máxima seguridad y rigor regulatorio", señalan desde el grupo.

CaixaBank, a través de su banca digital e imagin, ya permite desde el año pasado invertir en fondos cotizados (ETF, en inglés) diseñados para replicar el rendimiento del bitcoin.

De esta forma, CaixaBank sigue los pasos de Kutxabank, que obtuvo la licencia MiCA el pasado viernes, y continúan con el proceso de apertura en la operativa de criptomonedas en la gran banca donde ya están Cecabank, BBVA, Renta 4 y Openbank (Santander). Habitualmente, las entidades no dan asesoramiento sobre criptos y suelen empezar con bitcoin y ethereum.

También tiene esta licencia europea Bit2Me, así como Tritemius, que se ha convertido en el primer fondo de inversión al que el supervisor español permite invertir en tokens bajo el marco regulatorio de MiCA.