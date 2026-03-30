CaixaBank y BBVA sufren las huelgas de sus plantillas pero Kutxabank salva el escollo gracias a un nuevo convenio

Kutxabank ha evitado conflictos laborales al firmar un nuevo convenio colectivo hasta 2028, que contempla mejoras salariales, beneficios sociales y conciliación para sus 5.200 empleados.

BBVA Technology también vivió paros y movilizaciones, con denuncias sobre salarios congelados para el 90% de la plantilla y reivindicaciones de incrementos y reconocimiento de antigüedad.

En CaixaBank, la huelga convocada por los sindicatos tuvo un seguimiento masivo, con más del 90% de oficinas cerradas y la plantilla exigiendo mejoras laborales y salariales.

CaixaBank y BBVA han afrontado huelgas recientes de sus plantillas debido al malestar por la presión comercial, cargas de trabajo y demandas salariales.

Entre los beneficios récord del 2025 para el sector, la irrupción de la inteligencia artificial y el conflicto en Oriente Medio, la banca tiene muchos frentes que atender. Y aunque alguno había pasado desapercibido por el momento, como es la situación laboral de sus plantillas, ahora este asunto vuelve a cobrar relevancia.

Aunque no ha habido EREs de por medio como en otras ocasiones, CaixaBank y BBVA han sufrido huelgas en los últimos días, una tesitura que, por ejemplo, Kutxabank ha logrado evitar sellando un nuevo convenio colectivo con sus trabajadores.

El enfrentamiento más directo y reciente tuvo lugar el viernes. CCOO Servicios llevó la voz de la plantilla de CaixaBank a la Junta General de Accionistas celebrada en Valencia.

Tras los paros y movilizaciones del 3 de febrero y el 9 de marzo, la huelga de 24 horas convocada el viernes por todos los sindicatos tuvo un seguimiento "masivo", según CCOO, con más del 90% de oficinas cerradas en todo el territorial nacional.

Lo que "da muestra del creciente malestar de trabajadoras y trabajadores por el aumento de la presión comercial y las cargas de trabajo". Estaba convocada toda la plantilla, más de 37.000 personas.

El lema de la huelga era el siguiente: "Basta ya de presión comercial y de exprimir a la plantilla en la búsqueda de beneficios récord". Y que los beneficios récord del banco "se reviertan en quienes los hacen posibles", porque "hay margen para ello".

El responsable estatal del sindicato en CaixaBank, Íñigo Vicente, recordó que, si en 2022 los gastos de personal suponían el 76% de los beneficios del banco, en 2025 es de un 65% u 11 puntos menos.

CCOO Servicios reclama a CaixaBank, además de lo anterior, una retribución variable justa y participación en los beneficios, mejora de salarios de entrada, corregir desigualdades salariales internas, desarrollo de la carrera profesional, relevo generacional y equilibrio entre el tiempo para trabajar y vivir.

Pese al seguimiento masivo del paro parcial del pasado 9 de marzo, que "superó incluso al registrado en la jornada de movilización del 3 de febrero", "CaixaBank no ha planteado medidas concretas ni compromisos verificables para abordar los problemas que afectan al día a día de los trabajadores y trabajadoras", avisaban desde el sindicato antes de la concentración en las puertas del Palacio de Congresos de Valencia.

Las cosas tampoco son color de rosa en el corazón de un banco tan digital como es BBVA. También coincidiendo con su Junta General de Accionistas de hace una semana, el mismo sindicato convocó huelga y movilizaciones en BBVA Technology los pasados 19 y 20 de marzo.

Desde la organización sindical denunciaban que, a pesar de los beneficios históricos obtenidos por el Grupo BBVA, las subidas salariales están muy por debajo del incremento del coste de la vida y sólo afectan a una pequeña parte de las personas trabajadoras. En concreto, tal y como cifraban desde CCOO, "únicamente al 10% de la plantilla".

"Hay personas que llevan años con el salario congelado", denunciaban. "La empresa ha congelado el sueldo al 90% de la plantilla, demostrando que la supuesta meritocracia en la que dice basar las mejoras salariales termina castigando a trabajadores y trabajadoras a quienes se les han exigido los mismos sacrificios, flexibilidad y esfuerzos extraordinarios", indicaban.

Desde CCOO recuerdan que BBVA Technology es una pieza estratégica dentro del grupo, al integrar las principales áreas tecnológicas del banco y contar con miles de profesionales que sostienen la transformación digital de la entidad en ámbitos como I+D+i, IA o ciberseguridad.

Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, y Sam Altman, CEO y cofundador de OpenAI. Imagen cedida.

De hecho, fuentes de BBVA Technology apuntan a este periódico que precisamente la implementación de la IA, de lo que tanto se vanagloria el banco, es lo que está presionando a la baja las condiciones de sus trabajadores, y que la dirección de la entidad de momento no ha acercado posturas al respecto.

Entre otras medidas, piden la aplicación efectiva del incremento salarial pactado, sin absorción y con carácter retroactivo, del 10% para el trienio 2025-2027 (4% en 2025, 3% en 2026 y 3% en 2027), o la activación de la cláusula de revisión salarial, de modo que, si el IPC acumulado supera el 10% en el trienio, los salarios se actualicen con un incremento adicional de hasta el 2% a partir de enero de 2028. En ambos casos, extensible a dietas, kilometraje y compensaciones por teletrabajo.

Asimismo, claman por la absorción de trienios, garantizando el reconocimiento efectivo de la antigüedad de la plantilla.

Cabe recordar que CaixaBank ganó 5.891 millones de euros en 2025, un 1,8% más que doce meses antes, mientras que BBVA obtuvo un beneficio neto de 10.511 millones el año pasado, un 4,5% superior en términos anuales. En ambos casos, niveles récord de ganancias.

Kutxabank se salva

En cambio, el clima parece algo más calmado en la banca mediana. Tras más de un año de trabajos y negociaciones, Kutxabank ha acordado estos días un nuevo convenio colectivo hasta 2028, suscrito con la mayoría (el 94,4%) de la representación de los trabajadores: ELA, CCOO, Pixkanaka Kaskari, ALE y LAB.

Alcanza a 5.200 personas, de las cuales 1.500 proceden de Cajasur tras cerrar en febrero su integración. Se trata del primer convenio laboral unificado.

Según la entidad vasca, representa mejoras en todos los ámbitos: desarrollo profesional -con especial atención al talento joven-, beneficios sociales, conciliación de la vida profesional y familiar, y retribución.

El IV Convenio Colectivo de Kutxabank refuerza la apuesta del banco por las personas, uno de los ejes estratégicos de su Plan Benetan 2025-2027. El plan prevé la incorporación de más de 450 profesionales (contrataciones fijas); más de un centenar de ellos, con perfil tecnológico. A cierre de 2025, la entidad había registrado ya 266 incorporaciones, cerca del 60% del total.

El pasado ejercicio, Kutxabank ganó un récord de 641 millones de euros, un 19,7% más que en 2024.