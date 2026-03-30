BBVA vende el negocio rumano de Garanti a Raiffeisen por 591 millones de euros

BBVA calcula que la operación tendrá un impacto neto positivo de 10 puntos básicos en su ratio CET1 y de 112 millones de euros en sus resultados.

Se espera que la venta se formalice en el cuarto trimestre de 2026, tras recibir las autorizaciones regulatorias necesarias.

La operación incluye el 100% de las acciones de Garanti Bank S.A. en Rumanía y la empresa de leasing Motoractive IFN S.A.

BBVA, a través de su filial turca Garanti, ha vendido su negocio rumano al banco austriaco Raiffeisen por 591 millones de euros.

El banco Garanti, la filial turca de BBVA, ha acordado vender la totalidad de su negocio rumano al banco austriaco Raiffeisen por 591 millones de euros, según ha informado la entidad bancaria otomana.

En un comunicado a la Plataforma de Divulgación Pública de Turquía, y como recoge Reuters, Garanti BBVA indica que su consejo de administración ha aprobado el acuerdo de compraventa de acciones, autorizando a sus filiales neerlandesas Garanti Holding B.V. y G Netherlands B.V. a vender la totalidad de sus participaciones en Garanti Bank S.A., con sede en Rumanía, y en la empresa de leasing Motoractive IFN S.A. a Raiffeisen Bank.

La operación abarca el 100% del capital social de ambas empresas.

Garanti BBVA señala que la formalización de la venta está sujeta a las autorizaciones reglamentarias de las autoridades competentes y se espera que tenga lugar en el cuarto trimestre de 2026.

Garanti, que cotiza en la Bolsa de Estambul, es una filial participada mayoritariamente por el banco español BBVA, que estima que la operación tendrá un impacto neto positivo de alrededor de 10 puntos básicos en su ratio CET1 y de 112 millones de euros en la cuenta de resultados del grupo.

Esta es la primera operación corporativa que realiza el banco español tras el fracaso de su opa hostil al Banco Sabadell el pasado octubre, cuando apenas logró el 25% de aceptaciones entre los accionistas del banco vallesano. Después de eso, en diciembre, el banco vasco lanzó la mayor recompra de acciones de su historia para premiar a sus accionistas, por valor de casi 4.000 millones de euros.