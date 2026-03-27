Muniesa (CaixaBank): "De la escalada bélica en Oriente Medio dependerán la inflación y la política monetaria"

El presidente de CaixaBank Tomás Muniesa, este viernes durante la junta general ordinaria de accionistas de CaixaBank en Valencia. EFE/ Ana Escobar

Las claves nuevo Generado con IA Tomás Muniesa, presidente de CaixaBank, advierte que la inflación y la política monetaria dependerán de la evolución del conflicto bélico en Oriente Medio. CaixaBank cerró 2025 con un beneficio récord de 5.891 millones de euros, un 1,8% más que el año anterior, atribuido a una intensa dinámica comercial y fortaleza financiera. Muniesa destaca que, pese a la incertidumbre global, 2025 ha sido positivo para la economía española, con creación de empleo e inflación controlada. Sindicatos de CaixaBank protestaron durante la Junta de Accionistas denunciando la alta exigencia comercial y reclamando mejoras en las condiciones laborales, incluyendo una huelga de 24 horas.

El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, ha asegurado este viernes en la Junta General Ordinaria de Accionistas de CaixaBank que "los mercados que han experimentado la escalada bélica en Oriente Medio", estarán condicionados por la duración y la evolución del conflicto.

En la cita, celebrada este viernes 27 de marzo en el Palacio de Congresos de Valencia, el presidente de la entidad ha destacado los "buenos resultados" conseguidos por CaixaBank durante el pasado ejercicio al tiempo que ha valorado cómo el contexto actual ha condicionado la actividad

"Este mes de marzo los mercados han experimentado la escalada bélica en Oriente Medio. De su evolución y duración dependerán los efectos en el panorama económico, afectando a la previsión de crecimiento, inflación y política monetaria", ha asegurado.

Además, ha reconocido que la política exterior de EEUU añade "incertidumbre". "Son factores relevantes en la economía mundial y los mercados", ha declarado.

Al mismo tiempo, en clave nacional, Muniesa considera que 2025 ha sido "positivo para la economía española" pese a que fue un año "convulso a escala global".

Al respecto, el presidente del Consejo de Administración ha subrayado que "la geopolítica se ha convertido en un elemento estructural que condiciona la competitividad" y, por ende, la actividad económica y de la propia entidad.

Sin embargo, en clave nacional, Muniesa ha destacado que el 2025 ha sido positivo para la economía española. "Las empresas han generado empleo, hay 22,5 millones de personas ocupadas y la inflación sigue sin sorpresas por encima del 2%. La deuda pública se redujo pero sigue elevada", ha apuntado

Sin embargo, ha alertado de que el país afronta "desafíos en las próximas dos décadas" dentro de un contexto en el que "el grado de incertidumbre es muy alto". Además, también ha destacado la influencia de la "hiperregulación" vigente en Europa, la cual puede condicionar la competitividad.

Uno de los factores es la longevidad, sobre la que Muniesa asegura que "es ineludible plantear un debate sobre las pensiones". Además, también ha señalado la influencia del mercado laboral, de la inmigración y la vivienda; sector en el que estima un déficit de oferta de 700.000 inmuebles.

"Todos estos factores están interrelacionados y requieren una hoja de ruta ambiciosa", ha apuntado Muniesa. En este sentido, el presidente de CaixaBank ha puesto de manifiesto que el Plan Estratégico de la entidad fijado para el periodo entre 2025 y 2027 está superando las primeras previsiones.

Para Muniesa, "reforzar el crecimiento, mejorar la transformación y mantener su esencia" son los tres pilares de la línea estratégica de la entidad. "Hemos avanzado nuevos objetivos", ha recordado.

Crecimiento en datos

En este sentido, como prueba de la consecución de objetivos de CaixaBank, Muniesa ha afirmado que "2025 ha sido un año histórico" para la entidad. "El primer año del plan estratégico ha mejorado de forma brillante nuestro posicionamiento", ha declarado.

"Hemos superado ampliamente nuestros objetivos gracias al dinamismo del crédito, la reducción de la morosidad y la generación de capital y liquidez", ha afirmado el presidente. Posteriormente, el consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, ha ofrecido datos numéricos al respecto.

Nuevo Plan Estratégico

Tomás Muniesa ha celebrado que CaixaBank haya comenzado su nuevo Plan Estratégico con unos resultados "positivos" teniendo en cuenta que se esperaban descensos condicionados por "tipos de interés a la baja".

Tomás Muniesa y Gonzalo Gortázar. EFE/Ana Escobar

Muniesa ha detallado un pago de 33,21 céntimos, al que al sumar el abono de 16,7 céntimos, eleva la distribución total a 50 céntimos por acción. Un dato que supone un aumento del 15% más que en el ejercicio pasado.

En total, se aprobará una distribución de dividendos de 3.491 millones en 2025. "La fortaleza financiera nos permite aumentar la retribución a todos los accionistas", ha destacado Muniesa.

Resultados de CaixaBank

CaixaBank cerró 2025 con un resultado atribuido de 5.891 millones de euros, lo que supone un 1,8% más que el año anterior, según comunicó este viernes la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El incremento respecto a 2024 lo convierte en el resultado récord del banco desde la formalización de su fusión con Bankia en 2021.

El grupo lo atribuye a "una intensa dinámica comercial, que ha favorecido un fuerte crecimiento del negocio en un contexto de contención de tipos de interés, y a una fortaleza financiera que se ha reforzado a lo largo del año".

En la Junta, Gortázar ha destacado que el resultado se incrementa en una cifra "modesta". "Pese a la caída de tipos de interés, hemos compensado con una mayor actividad y hemos acabado el año en positivo", ha apuntado.

En cifras, la entidad prevé que la rentabilidad se sitúe para entonces en el 20%, con una media entre 2025 y 2027 del 18%, frente a los 16% y 15% que había fijado el pasado ejercicio.

En cuanto al margen de intereses, aguarda un incremento del 4%, hasta los 12.500 millones en 2027, ante el crecimiento nulo que preveía antes. Apunta también a un avance del volumen de negocio del 6% frente al 4% precedente.

Protestas

Con anterioridad al comienzo de la Junta, los sindicatos con representación en CaixaBank se han concentrado para denunciar la "exigencia comercial que asfixia a la plantilla" y pedir "una negociación real que permita introducir cambios estructurales".

Los participantes en la concentración han mostrado pancartas y carteles con mensajes como 'La fuerza está en la plantilla', 'El beneficio no justifica el abuso', 'Si el CEO se aburre, que baje y que curre', 'Basta ya de exprimir a la plantilla, beneficios para quienes los generan' y 'Menos retos, más respeto'.

Los representantes de los sindicatos también tomarán la palabra durante la Junta General de Accionistas para transmitir sus reivindicaciones.

Además, la movilización viene acompañada de una huelga de 24 horas este viernes tanto en los servicios centrales como en las oficinas de CaixaBank.