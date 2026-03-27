Kutxabank obtiene la licencia MiCA para operar con criptoactivos

La iniciativa forma parte del Plan Benetan 2025‑2027, que apuesta por la digitalización y la inteligencia artificial en el banco.

Kutxabank se suma a otros bancos españoles con licencia MiCA, como Cecabank, BBVA, Renta 4 y Openbank (Santander).

La nueva funcionalidad se integrará en la app y web del banco, facilitando la compra y gestión de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y USDC.

Kutxabank ha recibido la licencia MiCA de la CNMV para operar con criptoactivos, permitiendo servicios de custodia y transmisión de órdenes a sus clientes.

Kutxabank ha obtenido la licencia de la CNMV para operar con criptoactivos, en concreto, para ofrecer servicios de custodia y recepción y transmisión de órdenes (RTO) a sus clientes.

Con esta autorización, el banco queda registrado como proveedor MiCA -el Reglamento Europeo sobre Mercados de Criptoactivos-, "garantizando así los máximos estándares jurídicos, operativos y de cumplimiento normativo en este ámbito", según su comunicado.

Esta nueva funcionalidad quedará integrada en los próximos meses en la app y la web (banca online) del banco, permitiendo a sus clientes digitales operar progresivamente a través de su plataforma con una selección de las principales criptomonedas del mercado, entre ellas Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y USDC.

El banco desarrollará la integración "bajo criterios de máxima seguridad, usabilidad y transparencia", con el objetivo de "ofrecer una experiencia de cliente integrada en su banca digital y alineada con los requisitos regulatorios europeos".

Con esta licencia y el conjunto de nuevos servicios asociados, Kutxabank avanza en las líneas estratégicas del Plan Benetan 2025‑2027, que contempla la consolidación de un modelo digital avanzado y el desarrollo de capacidades basadas en datos e inteligencia artificial (IA) al servicio del negocio y sus clientes.

A día de hoy, sólo hay un puñado de bancos españoles con licencia MiCA plenamente otorgada, como son Cecabank, BBVA, Renta 4, Openbank (Santander) y, desde ahora, Kutxabank.

Paralelamente, esta semana Tritemius se ha convertido en el primer fondo de inversión al que el supervisor español permite invertir en tokens bajo el marco regulatorio de MiCA.