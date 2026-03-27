Botín avisa que habrá "menos crecimiento" por la guerra pero que Santander resistirá mejor por su diversificación

La inteligencia artificial será clave en la estrategia, con el objetivo de generar más de 1.000 millones de euros en valor de negocio hasta 2028.

Santander prevé superar los 20.000 millones de euros de beneficio en 2028, alcanzar más de 210 millones de clientes y lograr un RoTE superior al 20%.

La junta votará la ampliación de capital para adquirir Webster en EE.UU., lo que acelerará la transformación del banco en ese país.

Ana Botín advierte que habrá menos crecimiento global por la guerra de Irán, pero destaca que Santander resistirá mejor gracias a su diversificación.

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, avisará ante la junta general de accionistas que se celebrará este viernes que el mundo se enfrenta a un escenario de "más inflación y menos crecimiento" por la guerra de Irán, pero que "Santander resistirá mejor por su diversificación".

Botín explicará que la diversificación es un "factor diferencial clave en el entorno actual. Nuestra presencia equilibrada en diferentes países y negocios mitiga sustancialmente el riesgo, al reducir la volatilidad, haciendo nuestros resultados más predecibles a lo largo del ciclo".

También explicará que "Santander ha iniciado 2026 con fuerza, en línea con la tendencia positiva de los últimos años, con crecimiento de clientes e ingresos, mejora de la eficiencia y una calidad crediticia estable".

La junta general de accionistas somete este viernes a aprobación la ampliación de capital que permitirá la adquisición de Webster, lo que acelerará la transformación de Santander en Estados Unidos, así como un dividendo final en efectivo con cargo a los resultados de 2025 de 12,5 céntimos de euro por acción, pagadero el 5 de mayo de 2026.

En consecuencia, el dividendo total en efectivo por acción correspondiente a 2025 será de 24 céntimos de euro, un incremento de más del 14%.

Nueva etapa estratégica

La entidad entra así en la nueva etapa estratégica 2026-2028 "desde una posición de fortaleza estructural", tras simplificar e integrar su modelo operativo y sus plataformas globales, en gran medida a través del programa ONE Transformation, centrado en el crecimiento de clientes, el apalancamiento operativo y la reducción anual de costes.

El plan incluye metas financieras como superar los 20.000 millones de euros de beneficio, lograr una rentabilidad sobre capital tangible (RoTE) superior al 20% y rebasar los 210 millones de clientes al final del periodo.

Botín destacará también el papel de la inteligencia artificial como palanca de cambio interno y de mejora del servicio, anticipando que esta tecnología generará más de 1.000 millones de euros en valor de negocio hasta 2028.

Según la presidenta, la IA permitirá al banco analizar mejor los riesgos, reforzar la prevención del fraude, personalizar la oferta y ampliar el acceso al crédito, en lo que calificará como "la mayor transformación económica y social desde la Revolución Industrial".

En gobierno corporativo, la junta votará el nombramiento de Deborah Vieitas, presidenta no ejecutiva de Santander Brasil, como nueva consejera independiente, en sustitución de Homaira Akbari y a la espera de autorización regulatoria.

Botín subrayará que la entrada de Vieitas, con amplia experiencia en BNP Paribas, Crédit Commercial de France y Caixa Geral de Depósitos en Brasil, reforzará la diversidad geográfica y el conocimiento del mercado latinoamericano en el consejo.