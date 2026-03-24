Revolut gana un récord de 1.500 millones, un 65% más, pero posterga su salida a bolsa

En España, Revolut ya cuenta con 6,3 millones de clientes y es el tercer mayor mercado para la compañía, con planes de llegar a 8 millones en 2026 y abrir nuevas oficinas que generarán 800 empleos hasta 2030.

Revolut suma 68,3 millones de usuarios a nivel global, un 30% más que en 2024, y busca alcanzar los 100 millones de clientes para mediados de 2027.

Los ingresos del neobanco crecen un 46%, alcanzando los 5.300 millones de euros, mientras que los saldos de clientes aumentan un 66% hasta 57.500 millones.

Revolut logra un beneficio neto récord de 1.500 millones de euros en 2025, un 65% más que el año anterior, y registra cinco años consecutivos de rentabilidad.

Revolut va de récord en récord metiéndole miedo a la gran banca tradicional. El neobanco ha cerrado el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 1.500 millones de euros, un 65% más que doce meses antes. Mientras que sus ingresos se han disparado un 46%, hasta los 5.300 millones.

De esta forma, Revolut marca su quinto año consecutivo de rentabilidad neta.

Los saldos totales de los clientes crecieron un 66%, hasta los 57.500 millones de euros. Y los clientes totales del grupo ascendieron a 68,3 millones, número de usuarios un 30% superior con respecto a 2024.

Revolut avanza con firmeza hacia su objetivo de estar presente en 100 mercados, operando ya como banco con licencia en más de 30 de sus 40 mercados en los que está presente, siendo Reino Unido y México los últimos países donde se han conseguido este hito.

Este despliegue se ve reforzado por la solicitud formal de licencia bancaria federal en Estados Unidos, presentada este marzo.

Sobre su hoja de ruta, el neobanco tiene la mirada puesta en el objetivo de los 100 millones de usuarios para mediados de 2027.

En cambio, como ha precisado David Tirado, vicepresidente de Negocio Global de Revolut, el grupo ha dejado en un segundo plano su posible -y esperada- salida a bolsa. "No nos enfocamos en una IPO a corto plazo. Queremos seguir manteniendo la opcionalidad, pero seguimos centrados en nuestros KPI estratégicos", ha señalado en conversación con este periódico. Y es que la incertidumbre global hoy día es muy alta, con guerras en Irán y Ucrania y con los mercados sufriendo volatilidad y correcciones.

España

En nuestro país, Revolut ya captó el 38% de todas las nuevas cuentas bancarias que se abrieron en España en 2025. Ha logrado sumar cerca de 2 millones de nuevos clientes, hasta los 6,3 millones de clientes, y como publicó EL ESPAÑOL-Invertia, su meta es alcanzar los 8 millones de clientes en España para finales de 2026.

En estos momentos, España representa el tercer mayor mercado para la compañía, solo por detrás de Reino Unido y Francia.

Revolut desplegó 50 cajeros automáticos tanto en Madrid como en Barcelona a lo largo de 2025, y prevé llegar hasta los 200 este mismo año.

Asimismo, el neobanco -pendiente de las últimas aprobaciones regulatorias para el nombramiento oficial de Santiago Pérez Olano (ex Remitly) como CEO en España- abrirá sus nuevas oficinas en Madrid y Barcelona, previstas para el segundo semestre del año, que respaldarán el crecimiento en el mercado español y que ayudarán a generar 800 nuevos empleos de aquí hasta 2030.