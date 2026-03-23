Luca Bosisio (Mediolanum) avisa a los nuevos competidores bancarios 'azzurri': "España se parece a Italia, pero no es Italia"

En España, el uso de agentes financieros en la gestión del ahorro familiar es mucho menor que en Italia, pero se espera que este modelo crezca en los próximos años.

Bosisio destaca que para triunfar en España no basta con tamaño o fichajes, sino que es clave la cercanía, la tecnología y el asesoramiento financiero al cliente.

España se llena de burrata, mortadela, farfalle, pesto y limoncello. Pero no en forma de restaurantes, donde la cultura italiana de pasta y pizza ya domina gran parte del mundo, sino con el aroma de la nueva tanda de bancos y firmas de inversión transalpinas que aterrizan en suelo ibérico para 2026 y 2027.

Hablamos de Aion Bank (del grupo UniCredit), Azimut o Intesa Sanpaolo. Las dos primeras entidades ya tienen planes avanzados de desembarco en España. Incluso, Aion ya está aprobado por el Banco de España y tiene nueva sede local. En el caso de Intesa, habrá que esperar algo más.

Ante tal avalancha de competidores azzurri, lo que no ha pasado desapercibido para el resto del sector financiero (españoles, suizos, andorranos, americanos o neobancos, entre otros), el banco italiano retail más antiguo en nuestro país lanza una advertencia a los nuevos entrantes: "España se parece a Italia, pero no es Italia".

Puede que parezca una campaña fácil a priori, pero quizá no lo vaya a ser tanto. Luca Bosisio, consejero delegado de Banco Mediolanum, reconoce en conversación con este periódico que entiende perfectamente su llegada: "España es el país europeo que más está creciendo y tiene muchas similitudes con Italia, como la capacidad de ahorro, su normativa, la costumbre en el hacer de las cosas o el concepto básico de la familia".

Pero, al mismo tiempo, hay aspectos propios que UniCredit, Azimut e Intesa Sanpaolo deberán tener en cuenta. "No existe el cliente de banca privada que sólo necesita servicios de banca privada y no mass market. O, al revés, un cliente de mass market que sólo usa la tarjeta y hace transferencias y no necesita asesoramiento financiero. Vamos a un modelo donde la figura del agente financiero cada vez está más asentada por su cercanía y asesoramiento al cliente, pero esto por sí solo no es suficiente".

A juicio del ejecutivo de Mediolanum, "también se precisa de tecnología puntera, servicios bancarios básicos y protección mediante seguros".

Su visión, desde los zapatos de una entidad que lleva más de 25 años en España -cuando compró Fibanc- y gestiona 15.500 millones de euros, recoge los pros y contras de nuestro mercado.

Centrando el discurso en los agentes financieros, que es donde se moverán Azimut e Intesa Sanpaolo, "podrán entrar y crecer, pero les costará".

"Si sólo fichas banqueros privados a dos o tres veces su sueldo actual, cada año te tendrán que aportar más para rentabilizar lo que has pagado por ellos, y eso es contraproducente a largo plazo en su relación con los clientes, porque no se primará su bienestar". En opinión de Bosisio, "se necesita humildad para entrar y crecer, pero, sobre todo, cercanía, rodearte de gente que te asesore bien. El tamaño por sí solo no es suficiente".

Con todo, pone en valor lo que remueve la llegada de sus paisanos: "Estoy contento de que entren porque así hablamos más del asesoramiento financiero como figura o actividad profesional. España va creciendo en número de población, y la gente va buscando un modelo de oficina o servicio distinto con los nuevos tiempos. Nos ayudará que hablen más del asesoramiento financiero".

En Italia, el 21% del ahorro financiero de las familias se canaliza mediante agentes, un nicho cuya previsión es que crezca al 28% en los próximos cinco años. En España, sin embargo, esta cuota dentro de la riqueza financiera de las familias apenas es del 1%. "Veo en España un futuro muy similar a lo que hay en Italia. El futuro es una autopista para el asesoramiento financiero", confía el CEO de Mediolanum.

Y no tiene miedo a la competencia, ni por mucho que venga de su mismo país. "Hacemos una actividad bastante diferente. Nuestros clientes tienen una vinculación muy fuerte, estás atendidos y escuchados, se relacionan cada día con la entidad. Tenemos gente con más de 30 años con nosotros. Nosotros ponemos la banca en todo lo que necesita el cliente".