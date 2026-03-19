CaixaBank, Santander y BBVA se blindan ante la guerra con apenas un 0,25% de sus activos expuestos a Oriente Medio

Las presiones sobre la calidad de los activos serán mayores en bancos con mayor exposición a sectores vulnerables a crisis energéticas, como el químico o el transporte.

La agencia Scope Ratings destaca que la banca europea está bien posicionada para resistir tensiones temporales en los mercados de financiación.

La exposición bancaria española a la región es muy inferior a la de bancos franceses e italianos, que tienen hasta seis veces más exposición.

CaixaBank, Santander y BBVA tienen menos del 0,25% de sus activos expuestos a Oriente Medio, según Scope Ratings y datos de la EBA.

Los grandes bancos españoles no tienen mucho que temer de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán. CaixaBank, Santander y BBVA no sobrepasan el 0,25% de exposición neta a Oriente Medio como porcentaje del total de sus activos.

Así lo estima Scope Ratings con datos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en inglés). Comparativamente, la banca francesa y la italiana tienen mucho más que temer a lo que suceda en el polvorín del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, con exposiciones hasta seis veces mayores en algunos casos.

Concretamente, BPCE, el holding propietario de Natixis, mantiene una exposición neta a la región del 1,55%, nivel muy similar al 1,5% con el que se ve afectado el banco público galo de desarrollo SFIL.

Por su parte, el transalpino Intesa Sanpaolo registra una exposición neta a Oriente Medio del 1,1% sobre su total de activos.

Cabe recordar que este año, coincidiendo con la guerra de Irán (que ha encarecido el petróleo, el gas, la electricidad, los alimentos y los fertilizantes), las amenazas de EEUU para hacerse con Groenlandia y la intervención de la Administración Trump en Venezuela para detener a Nicolás Maduro y su esposa, los bancos de la zona euro tendrán que reportarle al BCE qué riesgos geopolíticos les harían perder más de 300 puntos básicos de capital.

Una prueba de resistencia inversa a la que se someten 110 bancos bajo la supervisión directa del banco central que preside Christine Lagarde.

En lo que toca a la gran banca española, la exposición neta por activos a Oriente Próximo de CaixaBank, Santander y BBVA es del 0,25%, del 0,25% y del 0,225%, respectivamente.

Posición estable

"La exposición de los bancos europeos a Irán es insignificante, mientras que la exposición directa a otros países de la región se concentra principalmente en deuda soberana y en posiciones en derivados, que son proporcionalmente reducidas, según datos de la EBA", recoge Scope Ratings.

Y añaden sus expertos Marco Troiano y Ángela Cruz: "La exposición de los bancos supervisados por el BCE a Oriente Medio supone menos del 1% [en promedio] de sus activos totales, que ascienden a 27,8 billones de euros".

Exposición neta a Oriente Medio como porcentaje del total de activos (junio 2025). Scope Ratings.

La agencia alemana asevera que los bancos europeos "suelen estar bien posicionados para capear tensiones de corta duración en los mercados de financiación mayorista".

E incide en que "es probable que las presiones sobre la calidad de los activos sean mayores para los bancos con mayor exposición a sectores más vulnerables a las crisis energéticas, como el químico, el metalúrgico y minero, el farmacéutico, el textil, el maderero y papelero, y el del transporte".