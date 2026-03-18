Una rebaja de la regulación bancaria en la UE liberaría 2,8 billones de euros para financiar a los hogares y las pymes

Las reformas sugeridas permitirían a los bancos reasignar 281.000 millones de euros de capital CET1 para facilitar la concesión de crédito.

Actualmente, los bancos de la UE enfrentan un marco regulatorio complejo con siete capas de reservas de capital, frente a las tres existentes en EE.UU.

La propuesta de AFME reduciría el coste de capital de los bancos europeos en unos 62 puntos básicos.

Simplificar la regulación bancaria en la UE podría liberar hasta 2,8 billones de euros en nuevos préstamos para hogares y pymes.

Una menor presión regulatoria para los bancos europeos facilitaría la canalización de más dinero hacia las familias y las pymes del continente. De hecho, simplificar la regulación del marco de capital de la banca europea liberaría 2,8 billones de euros en nuevos préstamos para financiar la economía real, gracias a la reducción del coste del capital de los bancos en alrededor de 62 puntos básicos.

Esta es la propuesta para simplificar el marco de capital bancario de la Unión Europea (UE) que ha hecho la Asociación para los Mercados Financieros de Europa (AFME, por sus siglas en inglés). Este órgano representa al sector bancario europeo, así como a la industria de los mercados de capitales.

De hecho, dentro de esta asociación hay representantes españoles como Banco Santander, BBVA o CaixaBank, así como BME.

La aplicación efectiva de las propuestas de AFME supondría una reducción del coste de capital de 28 puntos básicos para los bancos de importancia sistémica a nivel mundial (G-SII). Para las entidades sistémicas locales o puramente europeas (O-SII), la reducción de costes alcanzaría los 51 puntos básicos, y para instituciones menos significativas (LSI) de hasta 132 puntos básicos.

El complejo marco de capital bancario de la UE incluye actualmente siete capas de reservas de capital que se solapan y que pueden imponer hasta 86 requisitos de reservas a los bancos transfronterizos.

En comparación, los grandes bancos de Estados Unidos operan bajo un marco más sencillo con sólo tres colchones de capital a nivel nacional.

A este respecto, una de las propuestas de AFME radica en simplificar la estructura de capital de la UE en tres niveles y eliminar los colchones que se solapan, incluyendo la eliminación gradual del colchón de riesgo sistémico y el reajuste del colchón anticíclico.

Más agilidad, igual solvencia

El documento elaborado por AFME también señala que los bancos de la UE mantienen ratios de capital Tier 1 -el de máxima calidad- del 17,7% en promedio, cifra que se sitúa por encima de muchas estimaciones de niveles óptimos (en torno al 10-15%) y es superior a los requisitos comparables en otras jurisdicciones.

AFME estima que las reformas propuestas podrían liberar, aproximadamente, 281.000 millones de euros de capital CET1, que los bancos podrían reasignar para apoyar la concesión de crédito.

"La estructura de capital bancario de Europa se ha vuelto excesivamente compleja, con colchones superpuestos que añaden costes sin un beneficio prudencial claro. Nuestra propuesta demuestra que el sistema puede simplificarse preservando la resiliencia construida desde la crisis financiera. Un marco más claro reduciría los costes de financiación de los bancos y fortalecería su capacidad para respaldar el crédito a la economía europea", asevera Caroline Liesegang, directora general de Gestión de Capital y Riesgos de AFME.