UniCredit lanza una opa sobre Commerzbank de 35.000 millones de euros

UniCredit afirma que la operación no supondrá un impacto financiero significativo y mantiene su programa de recompra de acciones para 2025.

El gobierno alemán se opone a la adquisición de Commerzbank por parte de UniCredit, pese a la oferta presentada.

El banco italiano ya controla directamente el 26% de Commerzbank y un 4% adicional a través de instrumentos financieros.

UniCredit ha lanzado una opa sobre Commerzbank valorada en 35.000 millones de euros, con un canje de acciones y una prima del 4% sobre el último cierre.

UniCredit ha lanzado una oferta pública de adquisición (opa) sobre el banco alemán Commerzbank. La operación está valorada en torno a 35.000 millones de euros, según detalla Bloomberg.

El banco italiano ha anunciado este lunes que presentará una opa voluntaria sobre la entidad alemana mediante un canje de acciones, con el objetivo de superar el umbral de propiedad del 30% aunque asegura que no quiere tomar el control.

Cabe recodar que la entidad dirigida por Andrea Orcel ya controla de manera directa alrededor del 26% de Commerzbank, además de una participación adicional de aproximadamente el 4% a través de instrumentos financieros.

El gobierno alemán, que también posee una participación en Commerzbank, ha dejado claro en repetidas ocasiones que se opone a la adquisición por parte de UniCredit.

La oferta implica un precio de 30,8 euros por acción de Commerzbank, representando una prima del 4% al cierre del pasado viernes, 13 de marzo.

"El consejo de administración de UniCredit considera esta oferta una medida sensata y pragmática, sin inconvenientes, dado que la participación actual sigue generando un valor significativo, independientemente de que la oferta suponga o no un aumento de la participación superior al 30%", explica el banco italiano.

Y añade que "si, como se prevé, UniCredit no ejerce control alguno sobre Commerzbank, el impacto financiero en el capital será mínimo".

Asimismo, UniCredit ha informado de que sigue solicitando la aprobación de los accionistas para la recompra de acciones de 2025 por un importe de 4.750 millones de euros en la junta general de accionistas del próximo 31 de marzo, mientras se espera la aprobación del Banco Central Europeo (BCE).

El programa de recompra de acciones comenzará una vez finalizado el periodo de oferta y dependerá de la aceptación final de la misma y no afectará a la política de dividendos de UniCredit.