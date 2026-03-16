Orcel elige La Finca para el 'cuartel general' de Aion Bank en España y que así tenga autonomía frente a UniCredit

El banco digital competirá principalmente con neobancos y otras entidades digitales como Revolut, Trade Republic, N26, Monzo, Openbank y MyInvestor.

Aion Bank, dirigido por Diego Azorín Durruty, ofrecerá una amplia gama de productos bancarios y prevé iniciar operaciones en España en el segundo semestre de 2026.

La decisión busca dotar a Aion de autonomía e independencia frente a su matriz italiana, UniCredit, cuya sede principal en España está en el centro de Madrid.

Aion Bank, el banco digital de UniCredit, establecerá su cuartel general en el Parque Empresarial La Finca, en Pozuelo de Alarcón, Madrid.

Aion Bank, el banco digital de UniCredit con el que Andrea Orcel pretende competir y entrar a lo grande en España, ya tiene nuevo cuartel general. Y para dotarse de autonomía e independencia frente a su matriz italiana, ha elegido irse a las afueras de la capital española.

La limitada presencia en banca corporativa y de inversión que UniCredit tiene en España radica en su sede de la calle Miguel Ángel, en el centro de Madrid.

Sin embargo, Aion Bank está instalándose en el Parque Empresarial La Finca, en Pozuelo de Alarcón, un coworking de alto standing situado entre las sedes de Orange España y Microsoft Ibérica, también entre el Madrid 112 y los estudios de Prado del Rey de RTVE.

Cabe recordar que Aion, cuya compra cerró UniCredit hace un año junto al proveedor de servicios bancarios Vodeno, ya está registrado en el Banco de España bajo la denominación UniCredit NV SA Sucursal en España.

Y para su desembarco el grupo transalpino ha fichado a Diego Azorín Durruty, que antes fue director general de Lea Bank para el mercado ibérico. La intención es que Aion tenga 'vida propia'.

Tal y como se desprende de su registro en el BdE, Aion Bank quiere empezar a operar en nuestro país con una amplia oferta de productos y servicios bancarios a disposición de los clientes españoles. La fecha estimada es el segundo semestre de 2026.

Entre las actividades aprobadas, están las siguientes: recepción de depósitos, préstamos (incluidos, en particular, el crédito al consumo), servicios de pago, emisión y gestión de otros medios de pago como tarjetas de crédito o cheques, concesión de garantías y suscripción de compromisos.

'Guerra' de neobancos

También gestión o asesoramiento en la gestión de patrimonios, custodia y administración de valores negociables, o emisión de dinero electrónico.

Aion no competirá contra las otras entidades italianas que están llegando o incrementando su posición en España, como Azimut o Intesa Sanpaolo, sino más bien contra los neobancos y bancos digitales.

Hablamos de Revolut (que acaba de recibir el visto bueno en Reino Unido para lanzar su banco allí y ha pedido la licencia correspondiente en EEUU), Trade Republic (que ya planea ir a más países europeos fuera del euro tras abrir en Polonia), N26 (con nueva sede local en Don Ramón de la Cruz), Monzo (que también planea su entrada desde Londres), Openbank (Grupo Santander) o MyInvestor (de Andbank, AXA, El Corte Inglés Seguros y varios family offices).