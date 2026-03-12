BBVA mueve como CEO de Suiza a David Conde en lugar de Alfonso Gómez

BBVA Suiza es uno de los tres centros internacionales de banca privada del grupo, con más de 50 años de historia y 130 empleados.

David Conde cuenta con 30 años de trayectoria en el banco y hasta ahora dirigía los segmentos de clientes particulares y de alto valor en BBVA España.

BBVA ha nombrado a David Conde country manager de BBVA Suiza, uno de los tres centros internacionales de banca privada que el grupo español tiene repartidos por el mundo, junto al reciente de España y Estados Unidos.

Conde se incorporó al banco hace 30 años y hasta ahora era director de los segmentos de clientes particulares y de alto valor en BBVA España. Este nombramiento está sujeto a las correspondientes autorizaciones regulatorias.

En su nueva función, Conde sustituye a Alfonso Gómez, quien completa una "dilatada y exitosa" carrera de más de 31 años en el Grupo BBVA.

Con más de 50 años de historia y 130 empleados, BBVA Suiza es "un referente" en banca privada internacional, con un "modelo de negocio centrado en el cliente y en la tecnología como elemento clave para afrontar el proceso de transformación que está experimentando la industria financiera", según el comunicado de la entidad.

Jaime Lázaro, director de BBVA Asset Management and Global Wealth, señala que "agradecemos a Alfonso todo el trabajo realizado para impulsar y consolidar el negocio de BBVA en Suiza y deseamos a David el mayor de los éxitos en esta nueva etapa".