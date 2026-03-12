Los accionistas de Allfunds aprueban la compra del grupo por Deutsche Börse por 5.300 millones de euros

La oferta contempla un pago de 8,80 euros por acción, repartidos en 6,00 euros en efectivo, 2,60 euros en acciones de Deutsche Börse y hasta 0,20 euros de dividendo por acción para el ejercicio 2025.

Los accionistas de Allfunds (entre ellos, Hellman & Friedman, GIC, BNP Paribas, además del free float donde están otros pequeños inversores) han aprobado por mayoría en la reunión del tribunal y en la junta general la oferta de adquisición de 5.300 millones de euros presentada por Deutsche Börse.

En concreto, los votos emitidos en las reuniones a favor de la transacción representaron más del 99,9% del valor, según el acta de la reunión del tribunal y de la junta general.

La adquisición se está llevando a cabo mediante un plan de acuerdo aprobado por un tribunal del Reino Unido. La finalización de esta operación sigue sujeta, entre otras cuestiones, a la recepción de las aprobaciones regulatorias aplicables, algo que se espera que se produzca durante la primera mitad del 2027.

Deutsche Börse y Allfunds anunciaron el pasado 21 de enero la firma de un acuerdo vinculante para la adquisición recomendada de la plataforma de fondos por 5.300 millones de euros.

La operación, adelantada el pasado mes de noviembre, contempla un pago de 8,80 euros por título a los accionistas de Allfunds, distribuidos en 6,00 euros en efectivo, unos 2,60 euros en acciones de Deutsche Börse Group y un dividendo en efectivo de hasta 0,20 euros por acción correspondiente al ejercicio 2025.