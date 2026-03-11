Revolut lanza su banco en Reino Unido con 13 millones de clientes y 1.000 nuevos puestos de trabajo

La compañía planea invertir 3.000 millones de libras en Reino Unido y expandirse a 30 nuevos mercados para 2030.

Revolut Bank UK Ltd ha lanzado su banco en Reino Unido tras recibir la aprobación reglamentaria de la Autoridad de Regulación Prudencial (PRA, por sus siglas en inglés), contando con una base existente de 13 millones de clientes y con la creación de 1.000 puestos de trabajo "de alta cualificación" en el país, según ha informado este miércoles en un comunicado.

Además, ha asegurado que mantiene su reciente compromiso de invertir 3.000 millones de libras (3.475 millones de euros).

Desde la plataforma financiera han afirmado que comenzarán a ofrecer cuentas como "banco con licencia completa", tanto a clientes particulares como a empresas. También ofrecerán "cuentas de depósito protegidas por el FSCS" para los depósitos que cumplan los requisitos.

Asimismo, Revolut iniciará en unos días el lanzamiento de "cuentas corrientes para nuevos clientes" de forma gradual, comenzando con un grupo reducido y ampliándose durante las próximas semanas, con el objetivo de garantizar una experiencia fluida para los usuarios.

En este contexto, la empresa ha destacado que se encuentra en una fase de expansión, con el compromiso de lanzar Revolut en 30 nuevos mercados de aquí a 2030. Además, ha recordado su ya anunciada "inversión global" de 10.000 millones de libras (11.586 millones de euros) en cinco años y la creación de 10.000 nuevos puestos de trabajo a medida que amplíe su presencia internacional.

Revolut ha asegurado que el proceso de incorporación y transición a Revolut Bank UK Ltd se realizará "de forma gradual y paulatina", con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la migración, con procesos distintos para clientes nuevos y existentes.

El cofundador y consejero delegado de Revolut, Nik Storonsky, ha señalado que el lanzamiento del banco ha sido "una prioridad estratégica a largo plazo para Revolut", y que marca un "momento significativo" en su trayectoria.