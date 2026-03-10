WiZink, Cetelem y UBS perdieron dinero en España en un 2025 de récord para la banca

El número de bancos en pérdidas ha disminuido en los últimos años, pasando de seis en 2023 a solo cuatro en 2025.

Las pérdidas de UBS se debieron principalmente a la integración de Credit Suisse España tras su rescate en 2023.

La gran banca española marcó un récord histórico al alcanzar unos beneficios conjuntos de 35.300 millones de euros en 2025.

WiZink, Banco Cetelem y UBS fueron las únicas entidades bancarias en España que cerraron 2025 con pérdidas.

En un ejercicio 2025 donde la gran banca española registró un nuevo récord histórico en su beneficio conjunto, de unos 35.300 millones de euros si se tienen en cuenta los seis grandes bancos cotizados (Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Unicaja y Bankinter) y los tres medianos (Ibercaja, Kutxabank y Abanca), apenas tres entidades terminaron con números rojos.

Se trata de WiZink Bank, con pérdidas de 52 millones de euros; Banco Cetelem (del grupo BNP Paribas), que registró un beneficio neto negativo de 47 millones; y UBS, que perdió 6,5 millones, conforme a los últimos datos publicados por el Banco de España.

Gracias al empujón de beneficios de la banca los dos últimos años, con unos tipos de interés más normalizados y afincados en niveles del 2% y con los recursos fuera de balance (fondos de inversión o seguros) generando grandes comisiones, el número de bancos en pérdidas se ha ido reduciendo en nuestro país.

En 2023 fueron seis entidades las que acabaron con números rojos, cifra que se rebajó hasta los cuatro bancos en pérdidas en 2024.

En 2025, oficialmente, fueron cuatro los bancos con resultados negativos. Aunque en el caso de Singular Bank tiene una explicación.

El Banco de España le atribuye una pérdida de 9,1 millones de euros, aunque como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia, el banco privado que dirige Javier Marín con el apoyo financiero del fondo americano Warburg Pincus ya había avanzado los primeros beneficios de su historia -casi 1,7 millones de euros- desde que compraron el antiguo Self Bank a Société Générale.

Fuentes de Singular ponen en contexto que el Banco de España no tiene en cuenta el amplio resultado positivo de la gestora de activos, Singular Asset Management, y que, conforme a la Circular 4-2017 en la que se basa el BdE, el fondo de comercio de Singular Bank por la compra que realizó de la banca privada de UBS en España se amortiza en las cuentas individuales y no en el resultado consolidado. Una práctica habitual para casi todas las entidades.

Integración de Credit Suisse

En el caso de UBS, las pérdidas de 6,5 millones de euros corresponden en su mayoría a la integración el año pasado de Credit Suisse España tras su rescate en Suiza en 2023.

Aunque patrimonialmente UBS se ha repuesto respecto a los momentos previos al rescate de Credit Suisse en su negocio de banca privada -un regreso a la industria en España que tiene judicializado con Singular Bank pendiente todavía de dos laudos y habiendo ganado Marín un primer arbitraje por saltarse la cláusula de no competencia-, cabe recordar que Credit Suisse hizo un ERE para casi 150 personas en nuestro país tras el cierre de su banca corporativa y de inversión.

Pero, dejando a un lado estos pocos nombres, la industria bancaria española en general vivió un 2025 de récord en sus cuentas. Los seis grandes bancos cotizados lograron un resultado consolidado conjunto de unos 34.000 millones de euros, un 7% más que en 2024 y nuevo máximo histórico.

Al margen de ellos, Allfunds consiguió un beneficio de 13,1 millones de euros justo el año previo a su acuerdo de venta a Deutsche Börse por 5.300 millones de euros.

Mientras que Deutsche Bank logró un resultado atribuido de 53,8 millones; Cecabank, 98,5 millones; Laboral Kutxa, 253 millones; Andbank, 19 millones, o A&G Banco, 2,3 millones de euros, entre otras muchas entidades.