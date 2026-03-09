Unicaja trabaja con Deloitte y Nvidia para implantar IA generativa y ser un "banco conversacional"

Unicaja ya ha reducido hasta un 80% los tiempos de respuesta en áreas como seguros, hipotecas, soporte legal y gestión de reclamaciones gracias a interfaces conversacionales.

La infraestructura tecnológica, basada en plataformas Nvidia, facilitará el despliegue de modelos LLM de alto rendimiento y combinaciones híbridas de IA.

El proyecto permitirá transformar procesos internos y la relación con clientes y empleados, mejorando la eficiencia y personalización de los servicios.

Unicaja ha firmado una alianza con Deloitte y Nvidia para implantar soluciones de inteligencia artificial generativa y convertirse en un banco conversacional.

Unicaja ha firmado una alianza con Deloitte y Nvidia con el objetivo de desplegar un modelo de "banca conversacional" con soluciones de inteligencia artificial (IA) generativa, según ha informado la entidad financiera en un comunicado.

El banco aspira a que esto sea una "palanca estratégica" para transformar los procesos y las relaciones de los clientes y empleados dentro de la entidad financiera.

"La implementación de la IA en nuestros procesos internos, con el apoyo de Nvidia y Deloitte, nos permitirá avanzar hacia un modelo de banca más eficiente, personalizado y adaptado a las necesidades de nuestros clientes y empleados", ha señalado el consejero delegado de Unicaja, Isidro Rubiales.

Este acuerdo permitirá a la entidad extender el uso de la IA generativa a toda la organización, con el objetivo de que tanto clientes como empleados puedan interactuar a través de un lenguaje natural, simplificando procesos, impulsando la eficiencia operativa y mejorando la experiencia de uso.

En la parte que compete a Nvidia, el banco está construyendo una infraestructura dedicada a IA impulsada por las plataformas de Nvidia. Unicaja confía en que esto permite desplegar de forma ágil modelos LLM de alto rendimiento.

"Esta infraestructura es el pilar de la arquitectura híbrida y modular desplegada en Unicaja en 2025, que combina los modelos internos con la potencia de los modelos comerciales, garantizando siempre la solución más eficiente y rentable para cada necesidad del negocio", ha recalcado el banco.

Por su parte, Deloitte aportará sus "capacidades integradas" en áreas como banca, riesgos, regulación, capital humano, IA, datos y tecnología, entre otras. También su experiencia en el acompañamiento a grandes empresas en la adopción de la inteligencia artificial.

Unicaja ha detallado que, en los últimos meses, ha puesto en producción distintos casos de uso con interfaces conversacionales en áreas como la comercialización de seguros e hipotecas, el desarrollo de software, el soporte a procesos legales, la gestión de reclamaciones de clientes y la automatización de procesos de back office. Con ellos, ha logrado reducir los tiempos de respuesta en hasta un 80%.

En todo caso, el banco ha asegurado que el despliegue se está realizando de forma "segura, ética y responsable". También ha puesto énfasis en cumplir los estándares de protección de datos y gestión de riesgos.