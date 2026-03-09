Josep Oliu (Banco Sabadell): "Tras la OPA, hemos salido fortalecidos para enfrentarnos a los nuevos retos competitivos"

Las claves nuevo Generado con IA Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell, afirma que la entidad ha salido fortalecida tras la OPA fallida de BBVA. Oliu señala que la operación no prosperó por crear más valor separados, la oposición social y la insuficiente prima para los accionistas. El presidente reclama una simplificación regulatoria para facilitar la competitividad y agilidad de los bancos europeos. Sabadell mantiene su objetivo de ser el banco más apreciado para empresas, especialmente pymes y empresas familiares en España.

"Al final de este proceso, Banco Sabadell ha salido fortalecido para enfrentarse a los nuevos retos competitivos", ha destacado el presidente de la entidad, Josep Oliu.

Así ha valorado la competitividad del Sabadell tras la OPA fallida de BBVA, que ha asegurado que ha "reforzado" su posición como banco y dentro del mercado.

El presidente del Sabadell ha recibido el galardón al 'Directivo del Año 2025', entregado por el Colegio de Economistas de Valencia para distinguir al directivo más destacado en el entorno empresarial o institucional.

Tras la entrega del reconocimiento, el presidente de la entidad bancaria ha hecho hincapié en las "tres barreras" que impidieron que la OPA de BBVA tuviera éxito. "Era una operación lícita que fue analizada con mucho rigor pero que chocó con tres barreras", ha defendido.

En primer lugar, el presidente de la entidad ha afirmado que separados "creamos más valor para nuestros clientes y accionistas que juntos". "La sociedad no estaba muy a favor de la operación, las asociaciones nos pedían seguir con la identidad del banco", ha apostillado.

Por otro lado, ha afirmado que una hipotética fusión de grandes bancos en España "reduciría la competencia en la oferta de financiación para las pymes".

Y, por último, ha secundado que además se requería una prima al accionista que fuera suficiente para renunciar al valor del proyecto futuro del banco en solitario, que no se alcanzó durante la operación.

Por todo ello, tras el fin del proceso, Oliu ha defendido que "Sabadell ha salido fortalecido para enfrentarse a los nuevos retos competitivos".

Regulación europea

Oliu ha calificado como "necesaria" la reflexión sobre el papel de los bancos y del sistema financiero para "orientar mejor los ahorros disponibles hacia estas necesidades estratégicas".

En este punto ha indicado que permanece sobre la mesa la cuestión de la carga regulatoria, especialmente en el sistema financiero.

El responsable del Sabadell ha destacado la cultura de control de riesgos que hay en los bancos europeos tras la crisis de 2008. "Sobre esto descansa hoy la fortaleza y la competitividad bancaria a nivel europeo", ha remarcado.

Pese a ello, ha advertido de la necesidad de la "simplificación regulatoria o supervisora". "Después de años para situar la banca en la posición de fortaleza que se encuentra hoy, hay recursos que se podrían liberar, así como restricciones y reportes que se podrían simplificar", ha afirmado.

Oliu considera necesario "facilitar a los bancos la agilidad suficiente para acometer los modelos de financiación que el futuro requiere y en algunos casos, estar a la altura de la competencia no europea".

Retos bancarios

Durante su intervención, Oliu también ha hecho referencia a los "muchos retos" que enfrenta la banca comercial para asegurar la competitividad. "El reto de los bancos es seguir el ritmo de los partners", ha defendido.

En el caso de la entidad bancaria, ha defendido que su posición es "clara". "Tenemos una misión como empresa a través de la cual poder dar una buena retribución a los accionistas que confíen en el equipo directivo y en su buena gestión de la sociedad", ha asegurado.

"Nuestra misión es ser el banco más apreciado, es decir, el mejor para las empresas en España con el foco en la empresa familiar, las pymes, los negocios y las personas que trabajan en los negocios", ha concluido.