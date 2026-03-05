Morgan Stanley recortará 2.500 empleos, el 3% de su plantilla

Los ajustes se están realizando tanto en Estados Unidos como en el extranjero, pese a que el banco mejoró sus ganancias un 27% en 2025.

Los recortes afectan a las tres divisiones principales del banco: banca de inversión, gestión patrimonial y gestión de inversiones.

Morgan Stanley recortará 2.500 empleos, lo que representa el 3% de su plantilla global.

Morgan Stanley prescindirá de 2.500 empleados, alrededor del 3% de la plantilla del banco estadounidense, en respuesta a los cambios en las prioridades de la entidad y al rendimiento laboral individual, según indicaron fuentes conocedoras al diario The Wall Street Journal.

Los recortes, que afectan a los empleados de las tres divisiones principales del banco (banca de inversión, gestión patrimonial y gestión de inversiones) están vinculados a cambios en las prioridades empresariales, de ubicación, así como al rendimiento laboral individual.

En la división de gestión patrimonial, los despidos habrían incluido banqueros privados y personal administrativo, según las fuentes.

Asimismo, una de las fuentes consultadas apuntó que los ajustes se están produciendo tanto en Estados Unidos como en el extranjero.

Morgan Stanley, que cuenta con alrededor de 83.000 empleados, registró en 2025 "un rendimiento excepcional", incluyendo un beneficio neto atribuido de 16.249 millones de dólares (13.981 millones de euros) en 2025, lo que implicó mejorar en un 27% las ganancias contabilizadas por la entidad un año antes.