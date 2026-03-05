ING mete en su comité de dirección a Porres, Mlikotić y Moreno y nombra a Juan Rosas jefe de Banca de Empresas

Alfonso Moreno es designado director de Banca Corporativa y de Inversión, integrándose al Comité Ejecutivo de la División de Banca Mayorista para EMEA.

Juan Rosas asume como director general de Banca para Empresas en España, con el objetivo de adelantar el lanzamiento de este segmento a 2026.

Pablo Porres es nombrado director general de Banca Privada e Inversión para España y Portugal, reportando a Alfonso Tolcheff.

ING refuerza con personas clave su Comité de Dirección. Suma a Pablo Porres a su órgano de dirección como nuevo director general de Banca Privada e Inversión de España & Portugal, cargo desde el que reportará directamente a Alfonso Tolcheff como consejero delegado del banco.

El banco de origen holandés está ultimando el lanzamiento de su Banca Privada, previsto para la segunda mitad del año. Actualmente, la entidad ya trabaja con un equipo de más de 40 profesionales para poner al servicio de sus clientes una "propuesta diferencial en el mercado que combine lo mejor del mundo digital con el acompañamiento humano. Todo ello bajo la filosofía de ING de claridad, sencillez y transparencia", según el comunicado.

Como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia, la intención de la entidad es acabar 2026 con unos 20 asesores financieros en plantilla.

Asimismo, ING incorpora también a su Comité de Dirección a Dubravko Mlikotić como nuevo director general de Riesgos en ING España y Portugal, cargo desde el que reportará directamente a Tolcheff.

Por otra parte, el banco naranja nombra a Juan Rosas director general de Banca para Empresas de ING en España, quien también reportará directamente a Tolcheff.

La nueva dirección da continuidad al trabajo de Desarrollo de Negocio y focaliza la estrategia en uno de los segmentos clave del banco cuyo lanzamiento está previsto para este año. Un hito que intentará alcanzar antes de lo previsto, en 2026 y no en 2027 como estaba prefijado, si los trabajos preparatorios llegan a tiempo.

Rosas, también incluido en el Comité de Dirección, se incorporó a ING en septiembre de 2025 tras haber sido antes director general adjunto de EVO Banco, liderando la transformación comercial y tecnológica de la entidad y participando en su integración en el Grupo Bankinter.

Por último, ya es efectivo el nombramiento de Alfonso Moreno como director de Banca Corporativa y de Inversión, cargo igualmente bajo la supervisión directa de Tolcheff. Moreno entra a formar parte del Comité de Dirección del banco y forma parte del Comité Ejecutivo de la División de Banca Mayorista de ING para EMEA.