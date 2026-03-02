La CNMV multa a Sabadell con 1,5 millones por no informar a minoristas sobre sus pagarés

La CNMV también ha multado a tres personas por uso de información privilegiada en la compra de acciones de Biosearch antes de una opa, con multas que suman 100.000 euros.

El banco ha recurrido la sanción ante la Audiencia Nacional, aunque la resolución ya es firme en vía administrativa.

La infracción de Sabadell está considerada como "muy grave" por no advertir sobre la desviación entre el precio pagado y el valor razonable de los pagarés.

La CNMV ha sancionado a Banco Sabadell con 1,5 millones de euros por no informar a clientes minoristas sobre los costes y precios de sus pagarés emitidos en 2023.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha sancionado a Banco Sabadell con 1,5 millones de euros por no haber informado a los clientes minoristas suscriptores de los pagarés emitidos por la entidad en 2023 sobre su coste y precio.

Según una resolución del pasado 12 de febrero de 2026 de la CNMV, publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la sanción impuesta al Banco Sabadell responde a una infracción "muy grave".

Y ello "al no haber informado a los clientes minoristas suscriptores de los pagarés emitidos en el período 1 de enero a 15 de octubre de 2023" de "sus costes implícitos, ni haberles hecho la correspondiente advertencia sobre la desviación existente entre el precio pagado y el valor razonable de los mismos".

"La resolución que impone la sanción únicamente ha devenido firme en vía administrativa, siendo susceptible de revisión jurisdiccional por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional", concluye el texto. La entidad ha recurrido ante la Audiencia Nacional.

El BOE de este lunes también publica unas sanciones por uso de información privilegiada: concretamente, informa de que se ha puesto una multa de 70.000 euros a Jesús de la Lama Obando, otra de 15.000 euros a Francisco de Asís Escacena Campos y otra, también de 15.000 euros, a María Inmaculada Obando Santaella.

A Jesús de la Lama Obando le imputa una infracción muy grave por la comunicación ilícita a Escacena Campos y Obando Santaella de información privilegiada relativa a una posible opa sobre Biosearch, hecha pública el 15 de febrero de 2021.

Por su parte, las multas de Escacena Campos y de Obando Santaella son por una infracción muy grave consistente en haber adquirido 2.000 acciones los días 9 y 10 de febrero de 2021, en el primer caso, y 2.016 acciones el 10 de febrero de 2021, en el segundo, estando en posesión de información privilegiada proporcionada por Jesús de la Lama.

En este caso, los tres han renunciado a la interposición de recursos en vía administrativa.