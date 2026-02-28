El Gobierno acelera la puesta en marcha del 'fondo soberano' y contacta con la banca para recabar su apoyo

Los fondos de capital riesgo, tanto internacionales como locales, critican la falta de contacto por parte del Gobierno y temen quedar excluidos del proyecto, al tiempo que muestran escepticismo sobre su diseño.

La primera prioridad de inversión será la vivienda, con 23.000 millones destinados a financiar 15.000 pisos al año, además de otras áreas como digitalización, energía e inteligencia artificial.

El fondo contará con una dotación inicial de 10.500 millones de euros, ampliable a 13.300 millones, y aspira a movilizar hasta 120.000 millones mediante coinversión público-privada.

El Gobierno ha iniciado contactos con la banca para desplegar el fondo soberano 'España Crece', gestionado por el ICO, que busca dar continuidad a los fondos europeos Next Generation.

El Gobierno empieza a tener los primeros contactos con el sector financiero en aras de comenzar a desplegar su fondo soberano 'España Crece', que dará continuidad a las partidas europeas de los Next Generation para que no se pierdan.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, a través del secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Israel Arroyo, y el presidente del ICO, Manuel Illueca, ya ha tanteado el favor de la banca.

Una semana antes de la presentación oficial del proyecto, Arroyo organizó una reunión introductoria con representantes de las principales patronales bancarias: AEB, CECA y Unacc. Después de la puesta de largo de la iniciativa, ha sido el ICO a través de Illueca quien se ha visto en varias ocasiones con los representantes de los bancos, las antiguas cajas de ahorro y las cooperativas de crédito.

En esa primera toma de contacto previa, según fuentes bancarias, Arroyo explicó las líneas maestras de España Crece y puso a Polonia como ejemplo, país que ha implementado un plan similar a España para no desperdiciar los fondos europeos, que vencen entre agosto y diciembre de 2026.

Y, como no podía ser de otra forma, solicitó la colaboración de las entidades financieras para llevar a buen puerto el fondo soberano.

Como ha contado este periódico, el fondo soberano España Crece es un nuevo vehículo estatal de inversión, gestionado por el ICO, destinado a prolongar el impulso de los fondos europeos Next Gen más allá de 2026 mediante coinversión público‑privada en sectores estratégicos.

El Gobierno ha identificado nueve grandes prioridades de inversión: vivienda, digitalización, energía, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructuras, agua y saneamientos, y seguridad.

El fondo tendrá una dotación inicial de 10.500 millones de euros por parte del ICO, ampliables a 13.300 millones con ayudas no reembolsables, si bien la ambición es movilizar hasta 120.000 millones de euros mediante coinversión privada e instrumentos financieros.

La hoja de ruta empezará por la vivienda, un problema crucial de acceso para los jóvenes de España por la falta de oferta y los elevados precios, tanto de compra como de alquiler. El Ejecutivo anunció que España Crece destinará 23.000 millones de euros para financiar 15.000 pisos al año.

Mediante el fondo soberano, el Gobierno de Sánchez desarrollará tres líneas de actuación: avales para operaciones como garantía; inversión directa en el capital de startups y scaleups a través de Axis, la filial de capital riesgo del ICO; y financiación de deuda "como si fuera un banco más".

De hecho, las fuentes consultadas puntualizan sobre este tercer punto que España Crece hará de acreedor para "fallos del mercado", es decir, para "aquellas empresas en las que las entidades financieras no ven tan clara su financiación".

Aunque todavía faltan muchos detalles por concretarse, las fuentes bancarias preguntadas coinciden en que, pese a que el ICO está falto de manos para ejecutar un proyecto de esta envergadura, se ha mostrado "muy colaborador" con los bancos.

La banca tendrá que jugar un papel central para canalizar el dinero europeo, sobre todo en la parte de avales y financiación de deuda, y todo parece indicar que va a responder positivamente al ICO y al Ejecutivo de Sánchez. Ya ha mostrado su predisposición a arrimar el hombro.

La otra cara, los fondos

En cambio, quienes se sienten olvidados y defraudados por el Gobierno son los fondos de capital riesgo, tanto los gigantes internacionales con presencia en España como los pequeños fondos locales.

Representantes de la patronal del capital privado (SpainCap) estuvieron en la presentación oficial de España Crece, pero fuentes de la asociación reconocen que el Ejecutivo no les ha llamado ni antes ni después.

Y todo ello aun a sabiendas de que su involucración será necesaria para alcanzar la ambiciosa meta de los 120.000 millones en coinversión. Muchos grandes fondos inmobiliarios tampoco han recibido su llamada.

"Es un fondo soberano bastante descafeinado y va a ser, sobre todo, préstamos", creen desde uno de los principales fondos de capital privado españoles. "Mi sensación es que el proyecto todavía está verde", añade el socio de un fondo inmobiliario paneuropeo con intereses en nuestro país.

El socio español de uno de los mayores fondos de capital riesgo internacionales pone el acento en que "está mal montado, es típico español". Por ejemplo, tal y como explica este experto, "cuando los británicos montan temas así, siempre cuentan con los fondos, por lo menos para aprender".

"Tienes en España gente en puestos relevantes en fondos internacionales y nunca nos han contactado para nada", critica este profesional. "Yo creo que ni siquiera saben de dónde van a sacar los fondos. Es muy complicado para los internacionales. No podemos comprometernos a invertir una cantidad fija o mínima. Suelen entrar oportunidades, pero no podemos asumir ese compromiso", reconoce.

A todo ello hay que sumarle el temor que sobrevuela entre los fondos de inversión, las compañías y la oposición política a que el Gobierno utilice el fondo soberano España Crece como subterfugio para entrar en empresas estratégicas con los préstamos del ICO, como ya ha hecho con la SEPI en Telefónica, Indra o Talgo, y acabe incluso compitiendo con los bancos.