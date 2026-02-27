Ibercaja obtiene un beneficio de 346 millones en 2025, un 2,8% más, y alcanza el récord de 111.000 millones en recursos

Las formalizaciones de préstamos, créditos y leasing aumentaron un 17,5% respecto a 2024, reflejando el dinamismo comercial del banco.

El volumen de negocio creció hasta los 111.000 millones de euros, máximo histórico para la entidad y un 5,8% más que en 2024.

La rentabilidad sobre capital tangible (RoTE) alcanzó el 12,3%, superando en 200 puntos básicos el objetivo del plan estratégico.

Ibercaja obtuvo un beneficio neto de 346 millones de euros en 2025, un 2,8% más que el año anterior, según ha informado este viernes en un comunicado.

La entidad destaca que la rentabilidad sobre capital tangible (RoTE) se situó a cierre del año en el 12,3%, 200 puntos básicos por encima del objetivo establecido en su plan estratégico 'Ahora Ibercaja', que finaliza este 2026.

"El dinamismo de la actividad comercial, unido al consistente comportamiento de la cuenta de resultados y la continuada mejora en la solvencia y calidad de activo, consolidan la evolución positiva de la entidad en 2025", agrega el banco.

En la parte alta de las cuentas, los ingresos recurrentes se redujeron un 2,7%, hasta los 1.266 millones de euros, en un entorno de tipos de interés más bajos que los de 2024.

El margen de clientes -diferencia entre los ingresos del crédito y el coste de los depósitos- se situó en el 2,2% por el descenso en los tipos de la cartera de crédito, impactando de manera negativa en el margen de intereses.

No obstante, el banco explica que la caída del margen de clientes se vio parcialmente compensada por la mejora de la tesorería impulsada por el crecimiento de los saldos acreedores de clientes, un coste menor de la financiación mayorista y la actividad aseguradora.

Los ingresos netos por comisiones aumentaron un 6,6%, hasta los 513 millones de euros, gracias a las comisiones no bancarias, que aumentaron un 10% por el mayor volumen administrado en productos de gestión de activos. Las comisiones derivadas de la actividad bancaria retrocedieron un 2,5% interanual, impactadas por el "buen comportamiento" de la cartera de crédito de la entidad, que generó menos ingresos derivados de impagos.

En la foto general, el banco explica que la implementación de las iniciativas de plan estratégico, junto a un entorno macroeconómico favorable, impulsaron el crecimiento del volumen de negocio del banco hasta los 111.000 millones de euros, un 5,8% más que en 2024, alcanzando un máximo histórico y representando el mayor avance interanual de su pasado reciente.

También destacaron el dinamismo de las formalizaciones de préstamos, créditos y leasing, que avanzaron un 17,5% respecto a 2024.