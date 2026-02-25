Banco Santander prevé batir los 20.000 millones de beneficio en 2028 y alcanzar los 210 millones de clientes

La entidad apuesta por la transformación digital y el uso de inteligencia artificial, prevé generar más de 1.000 millones de euros de valor de negocio gracias a estas iniciativas para 2028.

Banco Santander aspira a superar en 2028 los 210 millones de clientes, rebasar los 20.000 millones de euros en beneficio y "más que duplicar el dividendo en efectivo por acción", según el nuevo plan estratégico que ha anunciado este miércoles y que se extenderá de 2026 a 2028.

La entidad espera un crecimiento de ingresos de un dígito medio anual y en una reducción recurrente de costes que situaría la ratio de eficiencia en torno al 36%.

También ha anunciado cambios en su política de dividendos: el banco mantendrá mantener el 'pay out' -porcentaje del beneficio que se destina a la remuneración de los accionistas- en el 50%, dividendo a partes iguales entre dividendo en efectivo y recompra para los resultados de 2026.

A partir de 2027, y con el mismo 'pay out' del 50%, la intención de la entidad es destinar un 35% del beneficio al dividendo y un 15% a las recompras.

Además, se ha comprometido a distribuir a los accionistas los excesos de capital cuando finalice el plan estratégico.

El banco se marca como meta alcanzar un retorno sobre el capital tangible (RoTE) superior al 20% en 2028, con un crecimiento del beneficio por acción a doble dígito anual entre 2026 y 2028.

TSB y Webster

Tras las adquisiciones de TSB en Reino Unido y Webster en Estados Unidos, aún pendientes de cierre regulatorio, Santander prevé alcanzar un RoTE de aproximadamente el 16% en Reino Unido y del 18% en Estados Unidos en 2028, niveles comparables a los bancos más rentables de esos mercados.

En torno al 80% de la cartera de crédito y aproximadamente el 65% del beneficio antes de impuestos procederán de mercados con divisas fuertes y estables, lo que, según el grupo, reforzará la resiliencia de los resultados y reducirá su volatilidad.

"Nuestro plan estratégico 2026-2028 marca un nuevo estándar de crecimiento rentable, con el objetivo de dar servicio a más de 210 millones de clientes en Europa y América. El crecimiento de clientes, junto con una ejecución disciplinada de ONE Transformation, nos permitirá aumentar los ingresos y reducir los costes de forma estructural, situando la ratio de eficiencia en torno al 36% y el RoTE por encima del 20% en 2028", ha comentado Ana Botín.

En esta línea, la entidad señala que un eje central de su hoja de ruta hasta 2028 es seguir con la ejecución de One Transformation, la iniciativa para impulsar la eficiencia y el apalancamiento operativo en todo el grupo.

Santander prevé mejorar su ratio de eficiencia con una mayor simplificación de productos y procesos, una mayor colaboración entre sus negocios globales y ampliando el uso de plataformas tecnológicas comunes.

A esto se unen las inversiones en datos e inteligencia artificial, que son una "palanca clave" de su estrategia One Transformation. Para 2028, el banco prevé generar más de 1.000 millones de euros de valor de negocio (ahorros de costes más ingresos) a partir de iniciativas en datos e inteligencia artificial, lo que contribuirá en torno a 1 punto porcentual a la mejora de la ratio de eficiencia del grupo.