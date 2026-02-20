Bankinter repartirá el mayor dividendo de su historia con casi 545 millones de euros

La junta también votará la ratificación de 12 consejeros y el nombramiento de PwC como auditor de sostenibilidad y cuentas para los ejercicios 2026, 2027 y 2028.

El banco obtuvo un beneficio récord de 1.090 millones de euros en 2025, superando por primera vez los 1.000 millones.

El dividendo total sobre el ejercicio 2025 alcanzará los 0,606 euros por acción, incluyendo un dividendo complementario de 0,15 euros por acción el 2 de abril.

Bankinter propondrá a sus accionistas el reparto de un dividendo histórico de casi 545 millones de euros, equivalente al 50% de su beneficio.

El consejo de administración de Bankinter someterá a aprobación de la junta general de accionistas, convocada para el próximo 26 de marzo, varios puntos establecidos en el orden del día. Entre ellos, destaca la aprobación de un dividendo histórico para los accionistas del banco, que se situará en prácticamente 545 millones de euros.

El banco planteará el abono de un dividendo complementario de 0,15 euros por acción el día 2 de abril con lo que completará un dividendo total sobre el ejercicio 2025 de 0,606 euros por acción.

El montante total de 545 millones de euros es equivalente al 50% del beneficio y "refuerza una política de retribución estable y previsible para el accionista", según la entidad.

Cabe recordar que Bankinter ganó 1.090 millones de euros en 2025, lo que supuso un incremento anual del 14,4% en su beneficio anual, la primera vez en su historia que supera la barrera de los 1.000 millones.

Por otra parte, el banco liderado por Gloria Ortiz someterá a ratificación de la junta general de accionistas la fijación del número de consejeros en 12, "número, en cualquier caso, que queda por debajo del máximo aprobado en los Estatutos Sociales del banco y que está situado en 15 vocales".

Por último, el banco propondrá en otro punto del orden del día votar el nombramiento como verificador de la información sobre sostenibilidad correspondiente a los ejercicios 2026, 2027 y 2028 de Bankinter y su grupo a PwC Auditores. También se votará la reelección de esta empresa como auditora de las cuentas para los ejercicios 2026, 2027 y 2028.