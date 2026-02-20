La Audiencia Nacional avala que el BBVA y su expresidente Francisco González sean juzgados por el 'caso Villarejo'

La decisión afecta también a otros directivos del BBVA y mandos policiales, como el exresponsable de Seguridad del banco y el excomisario Julio Corrochano.

La Fiscalía Anticorrupción apoya el juicio por los encargos supuestamente ilegales realizados entre 2004 y 2016 a Villarejo.

El tribunal desestima los recursos presentados por el banco y por González, respaldando que ambos se sienten en el banquillo de los acusados.

La Audiencia Nacional confirma que existen indicios para que BBVA y su expresidente Francisco González sean juzgados por la contratación del excomisario Villarejo.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado que "existen indicios" para que el banco BBVA y su expresidente Francisco González sean juzgados por la contratación del excomisario José Manuel Villarejo.

Así consta en sendas resoluciones judiciales, que desestiman los recursos presentados tanto por la entidad financiera como por el directivo.

La Fiscalía Anticorrupción apoya que la compañía y su expresidente se sienten en el banquillo de los acusados por la contratación de Villarejo para realizar distintos encargos, supuestamente ilegales, entre 2004 y 2016

La Sala también ha tomado la misma decisión respecto a otros directivos y mandos policiales. Entre ellos, el exresponsable de Seguridad de BBVA, el que fue comisario de policía Julio Corrochano.

El antiguo instructor del caso Villarejo propuso que todos ellos fuesen juzgados por los hechos mencionados. El juez Manuel García-Castellón, de hecho, indicó que "no resulta creíble el desconocimiento alegado" por parte de la cúpula del banco sobre la contratación de Villarejo.

"Ni que resultase dificultoso para un sistema de cumplimiento normal la detección de lo sucedido", subrayó el magistrado.

Ahora, la Sala de lo Penal, el tribunal jerárquicamente superior, avala su tesis, que considera "no irrazonable".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.