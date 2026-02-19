El BCE impone una multa de 12,2 M€ a JPMorgan por trasladar ratios de capital "más altos de lo debido"

El BCE atribuye los errores a negligencia grave y deficiencias evidentes en los procesos internos y controles de JPMorgan, lo que llevó a informar ratios de capital más altos de lo debido.

En 21 trimestres, el banco excluyó indebidamente ciertas transacciones al calcular sus activos ponderados por riesgo para el riesgo de ajuste de valoración crediticia.

Durante 15 trimestres, JPMorgan clasificó erróneamente exposiciones corporativas y aplicó una ponderación de riesgo inferior a la normativa bancaria.

El BCE ha multado a JPMorgan SE con 12,18 millones de euros por declarar activos ponderados por riesgo inferiores a los debidos entre 2019 y 2024.

El Banco Central Europeo (BCE) ha impuesto dos sanciones administrativas por un total de 12,18 millones de euros a JPMorgan SE tras informar de un cálculo erróneo de los activos ponderados por riesgo.

Entre 2019 y 2024, el banco estadounidense declaró activos ponderados por riesgo inferiores a los que debía. Esto se debió a que, durante 15 trimestres consecutivos, clasificó erróneamente las exposiciones corporativas y les aplicó una ponderación por riesgo de crédito inferior a la establecida por la normativa bancaria, según el organismo europeo.

Además, durante 21 trimestres consecutivos, el banco presidido por Jamie Dimon excluyó indebidamente determinadas transacciones al calcular los activos ponderados por riesgo para su riesgo de ajuste de valoración crediticia, que refleja el riesgo de impago de la contraparte de un contrato de derivados.

El banco cometió ambos incumplimientos con "negligencia grave", debido a "deficiencias evidentes en sus procesos internos". Como subraya el BCE, "los controles internos del banco no detectaron los incumplimientos a tiempo".

"El banco comunicó cifras erróneas al BCE, lo que le impidió tener una visión completa de su perfil de riesgo".

Los activos ponderados por riesgo miden los riesgos que un banco tiene en sus libros. Sirven de base para que los bancos calculen sus requisitos de capital. "Como resultado de subestimar sus activos ponderados por riesgo, el banco informó ratios de capital más altos de lo debido", resume el banco central de la zona euro.

Los ratios de capital son indicadores clave de la solidez del capital de un banco y su capacidad para absorber pérdidas.

La multa a JPMorgan se conoce tan sólo un par de días después de que Financial Times avanzara que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, abandonará el cargo antes de que finalice su mandato de ocho años.

Este movimiento se produciría un año antes de las elecciones presidenciales en Francia, que está previsto que se celebren en abril de 2027. Supuestamente, la intención de Lagarde es presentarse a ellas para intentar tomar el relevo de Macron al frente del Elíseo.