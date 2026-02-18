El ex del Popular Miguel Ángel Luna trae el banco dominicano López de Haro a España

La apertura de la oficina en Madrid refuerza la presencia del banco en Europa y su apoyo a la inversión española en República Dominicana.

El banco, con sede en Santo Domingo, se orienta a empresas y particulares de renta media y alta, gestionando un volumen de negocio de 420 millones de euros.

Banco López de Haro no podrá abrir cuentas en España, pero busca fortalecer las relaciones financieras y empresariales entre España y República Dominicana.

Miguel Ángel Luna Mansilla, exalto directivo del Banco Popular, es el nuevo director de la oficina de representación del banco dominicano López de Haro en Madrid.

Uno de los banqueros españoles más veteranos regresa al sector. Se trata de Miguel Ángel Luna Mansilla, uno de los más altos directivos que tuvo el Popular antes de su quiebra y posterior venta al Santander por un euro.

Luna se ha enrolado en el proyecto del banco dominicano López de Haro, que recientemente ha abierto su oficina de representación en España, con sede en Madrid, y de la que Luna es el director.

Al ser una oficina de representación, por imperativo del Banco de España, Banco López de Haro no podrá abrir cuentas en nuestro país.

"Tengo el honor y la confianza de ser el director de la oficina asumiendo la responsabilidad de coordinar la actividad del banco en España y fortalecer las relaciones institucionales, empresariales y financieras entre España y la República Dominicana", ha señalado Luna.

A lo que ha añadido: "Esta apertura supone un paso relevante en la consolidación de Banco López de Haro en Europa y en su vocación de acompañar a empresas, inversores y familias con intereses en ambos países".

Sin ir más lejos, Banco López de Haro, uno de los mayores bancos privados del país centroamericano, reunió a clientes y amigos en el hotel Four Seasons de Madrid hace tres semanas, en el marco de Fitur 2026.

En la puesta de largo de la oficina de representación, estuvo José Antonio Rodríguez Copello, presidente de la entidad, y el broche de oro lo puso Ana Torroja, voz icónica de Mecano.

Con sede en Santo Domingo, López de Haro es un banco orientado a empresas grandes y medianas, así como a particulares de renta media y alta. Su volumen de negocio se aproximaba a los 420 millones de euros a cierre de septiembre, según sus últimos estados financieros.

Cabe recordar que la economía dominicana es la más pujante de la región centroamericana desde hace más de 20 años. La inversión extranjera directa durante 2025 superó los 5.000 millones de dólares (4.215 millones de euros), siendo las empresas estadounidenses y las españolas las más importantes, casi igualadas.

De Santander a Signium

Los empresarios españoles han invertido en numerosos y variados sectores de República Dominicana, desde turismo e inmobiliario hasta energía convencional y renovable, pasando por educación universitaria o distribución.

Banco López de Haro financia sus proyectos y les da los servicios bancarios o seguros que requieran en el país caribeño, incluyendo la tarjeta de crédito Visa Iberia, que sirve de puente entre República Dominicana y España facilitando los viajes entre los dos países.

Luna es un banquero con más de tres décadas de experiencia en banca comercial y privada, principalmente en Banco Popular y Santander, donde llegó tras la integración del primero.

En Popular fue subdirector general y director de Inteligencia Comercial y Segmentos, así como director de Banca de Clientes. También fue CEO de Popular Banca Privada.

Antes de Popular, fue director general de BCP (Banco Comercial Português) en España, director general de ActivoBank (hoy Banco Sabadell) y director general de Banif (Santander Private Banking). Desde 2020, tras abandonar Santander en 2019, es socio de la firma de headhunting Signium.