Monte dei Paschi planea tomar el control total y excluir a Mediobanca de la bolsa

La nueva entidad mantendrá la participación del 13% en la aseguradora italiana Generali, y MPS presentará su plan estratégico el 27 de febrero.

Tras la exclusión bursátil, Mediobanca se fusionará en el grupo y se creará una entidad no cotizada para las áreas de banca privada y de inversión.

MPS ya posee el 86% de Mediobanca y planea adquirir el 14% restante, aunque no ha aclarado cómo realizará esta adquisición.

Monte dei Paschi di Siena (MPS) tomará el control total de Mediobanca y procederá a excluirla de la bolsa, aunque conservará la marca Mediobanca.

Monte dei Paschi di Siena (MPS) tomará el control total de Mediobanca y la excluirá de la bolsa, aunque conservará su marca, poniendo fin a semanas de incertidumbre sobre el futuro del banco de inversión.

MPS, que fue rescatado por el Estado italiano en 2017 y reprivatizado entre 2023 y 2024, adquirió el año pasado el 86% de Mediobanca, lo que generó dudas sobre la conveniencia de mantener a Mediobanca cotizando con un capital flotante (free float) tan reducido.

Los planes generaron divisiones dentro de la empresa, ya que directivos encabezados por representantes del inversor Francesco Gaetano Caltagirone se opusieron a la integración total de Mediobanca, como recuerda Reuters.

Al presentar los resultados anuales la semana pasada, el consejero delegado de MPS, Luigi Lovaglio, afirmó que la decisión sobre la exclusión de Mediobanca de la bolsa seguía pendiente, pero que MPS trabajaba para maximizar los ahorros derivados de la fusión.

MPS ha informado este martes que el consejo de administración ha decidido proceder con la exclusión de la bolsa, sin aclarar cómo adquirirá el 14% del capital que aún no posee.

Las acciones de Mediobanca en la Bolsa de Milán han subido un 2,34% en la sesión del martes, hasta los 18,14 euros por título, y se anotan una revalorización acumulada del 1,09% en lo que llevamos de año. Su capitalización bursátil ronda los 15.500 millones de euros.

Posteriormente, Mediobanca se fusionará en el grupo y se creará una entidad no cotizada para albergar las actividades de banca privada y de inversión bajo la marca Mediobanca.

La nueva entidad también mantendrá la participación del 13% que convierte a Mediobanca en el mayor inversor de la aseguradora italiana Generali.

Está previsto que MPS presente el plan estratégico para el grupo combinado el 27 de febrero.