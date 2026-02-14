UniCredit, Intesa Sanpaolo o Azimut: la banca italiana, al abordaje de España

Azimut planea crear una red de 150 agentes financieros en España para asesorar a clientes con más de 500.000 euros, con la meta de gestionar 3.000 millones de euros en 2030.

Intesa Sanpaolo y Azimut apuestan por el modelo de agentes financieros para captar clientes de alto patrimonio, siguiendo el ejemplo de Banco Mediolanum.

UniCredit llegará a España con su filial digital Aion Bank, enfocándose en competir con neobancos y bancos digitales como Revolut y N26.

Los principales bancos italianos, como UniCredit, Intesa Sanpaolo y Azimut, están preparando su entrada en el mercado financiero español.

La banca italiana viene a tomar España. Los principales grupos financieros del país transalpino han anunciado abiertamente o están dando pasos de forma soterrada para atacar el mercado ibérico.

UniCredit, Intesa Sanpaolo o Azimut han elegido nuestro país para su próximo abordaje dado el buen estado de salud de la economía española y la proximidad cultural de los ahorradores patrios. Un mercado donde, hasta ahora, sólo operaba un banco italiano: Banco Mediolanum.

Mediolanum, que tiene la mayor red de agentes financieros del país con 1.650 family bankers, los cuales gestionan cerca de 15.500 millones de euros, está presente en España desde el año 2000, cuando Grupo Mediolanum adquirió Fibanc en Barcelona a Carlos Tusquets.

Banco Mediolanum está liderado por Luca Bosisio desde 2024, cuando tomó el relevo de Igor Garzesi, que ahora capitanea el grupo a nivel internacional.

Los modelos de desembarco son dos. UniCredit -dirigido por Andrea Orcel, quien a punto estuvo de ser consejero delegado del Santander y con quien mantuvo una pugna judicial por su marcha atrás- entrará con su filial digital Aion Bank, cuya sucursal (UniCredit NV SA) ya está registrada en el Banco de España.

Como adelantó este periódico, Aion Bank está liderado por Diego Azorín Durruty, que antes fue director general de Lea Bank para el mercado ibérico.

Aion no competirá contra los otros bancos italianos, sino más bien contra neobancos y bancos digitales como Revolut, Trade Republic, N26, Monzo (que también planea su entrada desde Londres), Openbank o MyInvestor.

La otra vía es la de los agentes financieros, esto es, banqueros privados o gestores patrimoniales autónomos que trabajan con exclusividad para una sola entidad.

En este formato va a moverse Intesa Sanpaolo, que en el anuncio de su plan estratégico 2026-2029 su consejero delegado, Carlo Messina, anunció que el grupo italiano llevará su plataforma de gestión patrimonial Isywealth el próximo año a España, Alemania, Francia y otros once países de la Europa central y oriental donde el banco ya tiene presencia.

El más avanzado

El proyecto contará con una inversión de unos 200 millones de euros para el trienio, aunque no se ha concretado cuánto le corresponderá a España ni con cuántos agentes pretenden comenzar a captar y gestionar altos patrimonios y grandes fortunas.

Intesa Sanpaolo ya desarrolla su actividad en España desde hace medio siglo, aunque sólo lo hace en banca corporativa y de inversión para grandes empresas y organismos públicos. Un negocio que capitanea Juan Pontoni.

También distribuye entre clientes institucionales los fondos de inversión de Eurizon, su gestora de activos, cuyo responsable local es Bruno Patain y tiene bajo su supervisión 1.800 millones de euros.

La tercera entidad azzurra que se ha fijado España como meta no es un banco, sino la mayor gestora independiente de Italia: Azimut. Si bien dispone de agentes financieros que le sirven de red de distribución como banca privada.

Un modelo que importará a España, donde espera el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para poner en marcha su agencia de valores.

La intención de Azimut -el más avanzado de los tres nuevos italianos- es crear una red de unos 150 agentes financieros que proporcionen asesoramiento a clientes con más de 500.000 euros. En un inicio, desde oficinas en Madrid y Barcelona, aunque con alcance nacional. Y su hoja de ruta pasa por alcanzar los 3.000 millones de euros para 2030.

Azimut ha puesto al frente de la iniciativa al ex de Santander, Marco Montagnani. Su idea es replicar la filosofía de Banco Mediolanum, pero con un perfil de cliente algo más sofisticado y elevado.

En la práctica, Banco Mediolanum, Azimut e Intesa Sanpaolo competirán entre sí por un tipo de cliente conservador que, poco a poco, tiene que ir dando pasos para convertirse en inversor si no quiere que la inflación le haga perder poder adquisitivo y que la futura pensión pública le sea insuficiente para mantener su estilo de vida.

Mientras que UniCredit con Aion Bank volcará sus esfuerzos en la tecnología fintech para públicos más jóvenes y digitales.