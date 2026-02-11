El banco digital para pymes RiverBank incorpora a un directivo del Santander para crecer en España

El banco pretende alcanzar 250 millones de euros de negocio en España para 2027 y ha financiado ya operaciones por valor de 25 millones de euros desde su llegada en 2025.

RiverBank ofrece productos como préstamos de circulante, factoring, confirming y depósitos a tipo fijo con rentabilidades entre el 2,20% y el 3%.

La entidad, con sede española en Paterna (Valencia), busca crecer decididamente en el mercado nacional, tras su reciente registro en el Banco de España.

RiverBank, banco digital luxemburgués para pymes, ha fichado a Alberto Rubio, exdirectivo del Santander, como director de Banca Comercial en España.

El banco online luxemburgués para pymes RiverBank redobla su ofensiva por España. El grupo, que ya estaba registrado en el Banco de España desde enero de 2025 y había establecido su sede en Paterna (Valencia) para ir tomando contacto con el mercado local, ha fichado a un directivo del Santander para empezar a crecer de forma decidida.

Se trata de Alberto Rubio, que llega en calidad de director de Banca Comercial en España, la actividad central a la que se dedica RiverBank.

Rubio llevaba dos décadas en el grupo cántabro, donde ha pasado tanto por España como por la filial de Brasil, en sus sedes de Río de Janeiro y São Paulo y escalando en responsabilidades directivas.

Está especializado en banca de empresas y pymes, desarrollo de negocio, distribución comercial, gestión de P&L, transformación digital y liderazgo de equipos de alto rendimiento.

RiverBank nació en 2017 y cuenta con licencia universal europea. Desde Luxemburgo saltó a Francia y Países Bajos. España es su cuarto mercado, donde opera con sucursal y está capitaneado por Jorge Albelda, también CEO de Platea Inversiones y exdirector general de DGF Finance.

En un publirreportaje del pasado octubre, la entidad aseguraba que inicia operaciones en el mercado español con sede central en Valencia, apoyo en Madrid, Barcelona y La Coruña, y con la meta de alcanzar 250 millones de euros de negocio en el país para 2027, dentro de un plan europeo que proyecta llegar a los 1.000 millones de euros.

"La elección de España como nuevo mercado responde a la importancia estratégica de la economía nacional dentro del contexto europeo. Las pequeñas y medianas empresas españolas representan más del 95% del tejido empresarial y constituyen uno de los principales motores de crecimiento, con una demanda de financiación en constante aumento", rezaba este artículo.

Productos

RiverBank pretende ofrecer soluciones ágiles y flexibles que complementen la banca tradicional, y entre las principales líneas de actividad destacan los préstamos de circulante con vencimientos de hasta cinco años, operaciones de factoring y descuento de pagarés, muy arraigadas en España, así como productos de confirming para el pago a proveedores.

También ha lanzado depósitos a tipo fijo que ofrecen rentabilidades de entre el 2,20% y el 3% para plazos de tres y doce meses, con la garantía adicional del Fondo de Depósitos de Luxemburgo.

Su plan de crecimiento fue elaborado en colaboración con la consultora Alvarez & Marsal desde su oficina de Londres. La plantilla española está formada por 15 profesionales, aunque la previsión es duplicarla en los próximos dos años.

En este mismo artículo se mencionaba que, desde su entrada oficial en 2025, el banco había financiado por entonces operaciones por valor de 25 millones de euros, con más de 150 clientes en cartera que abarcan diversos sectores de actividad. Su meta "inmediata" era cerrar el ejercicio 2025 con cerca de 50 millones en operaciones concedidas.