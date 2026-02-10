Deutsche Bank reabre su renovada 'flagship' de la Castellana mientras avanza en la reforma de su histórica sede

Las claves nuevo Generado con IA Deutsche Bank ha reabierto su renovada oficina emblemática en el número 18 del Paseo de la Castellana, en Madrid. Esta reapertura forma parte de un proceso de renovación que ya ha incluido otras 24 oficinas en las principales capitales de provincia de España. La entidad avanza además en la reforma de su histórica sede en Madrid, que prevé estrenar en el primer trimestre de 2027. La oficina renovada concentra todos los servicios financieros en un único espacio, con seis salas de atención personalizada, seis de atención rápida y servicio de cajas de seguridad.

Las obras de Deutsche Bank para renovar sus espacios han sumado otra de sus oficinas emblemáticas: la ubicada en el número 18 del Paseo de la Castellana, en pleno corazón financiero de Madrid.

Es una reapertura que se añade a otras 24 realizadas en las principales capitales de provincia de España. Todas oficinas emblemáticas, y que se renuevan dentro de un proceso mayor.

El que incluye, como pieza maestra, la reforma de su histórica sede en Madrid. La entidad está allí de obras desde el pasado junio y tiene previsto poder estrenar espacio ya en el primer trimestre de 2027.

Se trata de una renovación con la que Deutsche Bank pasa a concentrar en un solo espacio todos los servicios financieros para reflejar así el objetivo estratégico que se han marcado: consolidarse como socio financiero de referencia para familias empresarias, grandes patrimonios y clientes particulares de forma no estanca.

Espacio renovado. Cedida.

En el caso de la oficina de Castellana, esto se traduce en que los 600 metros cuadrados incluyan seis salas de atención personalizada, seis espacios de atención rápida y un servicio de cajas de seguridad en alquiler para clientes.

“Esta oficina forma parte de un proyecto más amplio que busca fomentar la colaboración entre los distintos segmentos de negocio", remarca Susana Valero, responsable de Private Bank de Deutsche Bank en España.