González-Bueno no podrá trabajar en un banco español, mexicano o británico en 2 años ni tras vender TSB a Santander

Marc Armengol, hasta ahora CEO de TSB y con 23 años en el grupo, será el nuevo consejero delegado tras la junta de accionistas prevista para mayo.

González-Bueno recibirá una indemnización de más de cuatro millones de euros al cesar de mutuo acuerdo con Sabadell.

Una cláusula de no competencia le impide trabajar en bancos de España, México o Reino Unido durante los próximos dos años, incluso tras vender TSB.

César González-Bueno deja la dirección de Banco Sabadell tras desactivar la opa hostil de BBVA y cerrar la venta de TSB al Santander.

César González-Bueno deja Banco Sabadell en un momento de solidez financiera -con un beneficio de 1.775 millones de euros en 2025, un 2,8% menos, pero con el anuncio de una recompra de acciones de 800 millones-, aunque lo hace con muchas incertidumbres estratégicas por delante.

En solitario, tras haber desactivado la opa hostil de BBVA en 2025, y sin TSB en Reino Unido como palanca de crecimiento una vez se cierre la operación de venta al Santander por 3.100 millones de euros, lo que redundará en un megadividendo de 2.500 millones a los accionistas del Sabadell en 2026.

El relevo a Marc Armengol, hasta ahora CEO de TSB y hombre de confianza que lleva 23 años en la casa entre Barcelona, Miami y Londres, se producirá en la junta de accionistas que el banco tiene previsto convocar a comienzos de mayo.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, una vez González-Bueno abandone sus funciones, la cláusula de no competencia que ha firmado con la entidad le prohibirá trabajar como directivo o tan siquiera como consejero los dos próximos años, hasta 2028, en un banco de la competencia en España, México o Reino Unido, que es donde Banco Sabadell tiene su negocio central, así como sus filiales y participadas.

Y, un matiz importante, tampoco podrá hacerlo antes en una entidad del Reino Unido tras el cierre de la operación de venta de TSB a Santander, previsto para marzo o abril de este año. La cláusula no decae en ese supuesto.

Más de 4 millones de euros

Al producirse su cese de mutuo acuerdo con el banco, González-Bueno percibirá una indemnización de dos anualidades en base a su salario fijo, lo que eleva la cantidad por encima de los cuatro millones de euros.

El presidente, Josep Oliu, ha puesto en valor "los cambios que González-Bueno ha impulsado en la organización, y que han llevado al equipo a alcanzar varios récords históricos de resultados y a multiplicar por más de 12 veces el valor de la acción de Banco Sabadell en cinco años, la mayor revalorización entre las empresas del Ibex en este periodo y la más alta también entre los bancos europeos".

Y sobre Armengol, Oliu ha subrayado que, además del profundo conocimiento que tiene del grupo en todas sus facetas y geografías, "tiene una demostrada capacidad de liderazgo y de gestión, y una amplia experiencia tecnológica, que nos va a ser muy útil en esta era de disrupción".