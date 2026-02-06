El Banco Sabadell redujo su beneficio un 2,8% en 2025, hasta 1.775 millones

Las claves nuevo Generado con IA Banco Sabadell obtuvo un beneficio neto de 1.775 millones de euros en 2025, un 2,8% menos que el año anterior. La entidad anunció un plan de recompra de acciones de 800 millones y prevé distribuir unos 4.000 millones a accionistas en 12 meses. El crédito vivo sin TSB aumentó un 5,4%, mientras que los recursos de clientes crecieron un 6,4% hasta los 184.692 millones. La venta de TSB se cerró por 3.000 millones de euros y la filial británica aportó 318 millones al grupo, un 25,6% más.

En su primer resultado anual tras la fallida opa del BBVA, el Banco Sabadell ha comunicado este viernes un beneficio neto de 1.775 millones de euros en 2025, un 2,8% menos respecto al año anterior.

La entidad ha anunciado un plan de recompra de acciones de 800 millones que se suma a los 700 millones distribuidos en dividendos a cuenta de los resultados de 2025 y que se le debe añadir el dividendo de 50 céntimos por acción por la venta de TSB, por lo que distribuirá uno 4.000 millones a sus accionistas en 12 meses.

Sabadell ha explicado que el resultado se debe a los extraordinarios de 2024 y que sin su efecto, el beneficio neto habría crecido un 3,4% interanual.

El consejero delegado del banco, César González-Bueno, ha explicado que el ejercicio se cerró "cumpliendo una vez más con los compromisos asumidos con el mercado", lo que permite confirmar las previsiones del Plan Estratégico 2025-2027.

El director financiero, Sergio Palavecino, ha señalado que la entidad "tiene unas dinámicas de negocio y de balance positivas que le llevan a generar capital a ritmos muy elevados en el año", y que están en camino de alcanzar el 16% de rentabilidad sobre capital tangible (ROTE) del plan estratégico.

En este sentido, el ROTE del grupo en 2025 fue del 14,3% y la previsión para este año es del 14,5% sin tener en cuenta TSB, y que el margen de intereses crezca a un ritmo superior al 1%.

La solvencia CET1 fully-loaded del año pasado se elevó al 13,65% (13,11% tras considerar el reparto del exceso de capital), lo que representa una generación orgánica de 196 puntos básicos durante el año 2025.

Crédito vivo

Banco Sabadell cerró el año con un crédito vivo de 160.708 millones, un 2,4% interanual más, y, si se elimina TSB, de 119.615 millones, un 5,4% más.

En España, el crédito vivo en hipotecas creció un 5,2%, hasta 39.800 millones; el crédito al consumo hasta 5.400 millones, y los préstamos y créditos a empresas, un 2,4%, hasta 44.800 millones.

Los recursos de clientes -sin TSB- eran de 184.692 millones a cierre de año, un 6,4% más, y los recursos de clientes en balance alcanzaron los 172.265 millones, un 1,6% interanual más, mientras que los recursos de clientes fuera de balance ascendieron a 52.656 millones, un 14% más.

Los ingresos del negocio bancario -margen de intereses y comisiones netas- bajaron un 2,5%, hasta 6.221 millones, y el margen de intereses se situó en 4.837 millones, un 3,7% menos, por los menores tipos de interés.

Las comisiones netas crecieron un 2% -un 3,6% sin TSB-, hasta 1.384 millones, "como consecuencia de mayores ingresos por comisiones relacionadas con la gestión de activos y seguros".

Los costes totales se situaron en 3.100 millones (+0,5%), por lo que la ratio de eficiencia se situó en el 49,3%.

Por otro lado, las dotaciones a provisiones se redujeron un 23,5%, lo que permitió mejorar el coste del riesgo de crédito, que se fijó en 21 puntos básicos a cierre de año -24 puntos básicos sin TSB-, mientras que el coste de riesgo total se situó en 31 puntos básicos -37 puntos básicos sin TSB-.

La ratio de morosidad se situó en el 2,37% y mientras que la ratio de cobertura stage 3 con el total de provisiones se incrementó hasta el 63,8%, por la caída de los activos problemáticos en 877 millones a lo largo del año.

TSB

El saldo de activos problemáticos (NPAs) se colocó en 4.803 millones de euros, a cierre de diciembre, de los que 4.119 millones corresponden a activos stage 3, y 684 millones de euros, a activos inmobiliarios problemáticos.

TSB cerró el año con un beneficio neto individual de 259 millones de libras, un 24,7% más, y aportó al grupo 318 millones de euros, un 25,6% más.

El margen de intereses de la filial británica se situó en 1.056 millones de libras (1.223 millones de euros) en 2025, con un crecimiento del 7,2% interanual; al tiempo que las comisiones se redujeron un 15,5% interanual, hasta 77 millones de libras (89 millones de euros).

Banco Sabadell ha recordado que cerró la venta de TSB por 2.650 millones de libras (3.000 millones de euros) el pasado 31 de marzo, precio al que se le debe añadir el valor neto contable tangible generado hasta la fecha, que se ha incrementado en 154 millones de libras.