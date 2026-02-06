Banco Sabadell prevé cerrar la venta de TSB al Santander por 200 millones más en el segundo trimestre

González-Bueno destaca el buen momento de Sabadell, con reducción del riesgo de impago y crecimiento en crédito al consumo y banca de empresas.

César González-Bueno, actual CEO de Sabadell, dejará el cargo en mayo y será reemplazado por Marc Armengol tras la próxima junta de accionistas.

Banco Sabadell prevé cerrar la venta de TSB al Santander en el segundo trimestre por cerca de 3.300 millones de euros, unos 200 millones más de lo anunciado inicialmente.

César González-Bueno se va a ir de Banco Sabadell rascando más dinero si cabe en la venta de TSB al Santander, que tendrá lugar en el segundo trimestre. Cuando se anunció el acuerdo, el precio establecido era de 2.650 millones de libras (3.100 millones de euros al tipo de cambio de por aquel entonces).

Ahora, tras sumar el precio original más el incremento del valor contable producido ya y de los cuatro meses que quedan por delante hasta el cierre de la operación (más el tipo de cambio cubierto), la cuantía estimada de venta será de 2.850 millones de libras (cerca de 3.300 millones de euros. Esto es, algo más de 200 millones extra en cifras redondas.

El CEO del Sabadell ha comparecido ante los medios para presentar los resultados de 2025 y un día después de que el banco haya comunicado por sorpresa su relevo en la dirección para la próxima junta de accionistas de mayo por Marc Armengol.

“Me voy agradecido, feliz, satisfecho y también ilusionado con mi futuro”, ha dicho González-Bueno. La iniciativa de su marcha la tomó el propio González-Bueno y su desligamiento se ha acordado “de mutuo acuerdo”.

“El efecto sorpresa es muy positivo en las organizaciones. Queríamos evitar periodos de vacío para que la entidad se desarrolle al ritmo que requiere, queríamos evitar la parálisis. Y, además, teníamos a un candidato ideal que se quedaba libre por la venta de TSB al Santander, que es Marc Armengol. Era el momento”, ha justificado sobre su adiós el todavía hoy CEO del Sabadell.

Sobre su futuro, no ha dado pistas, salvo que “no voy a trabajar en banca en España”. Aunque sí ha deslizado González-Bueno que “me vuelvo a retirar de la primera línea ejecutiva. Haré cosas, estoy ilusionado, pero todavía no lo sé”.

El banquero encarrila su salida en un momento donde “la inteligencia artificial no es la realidad virtual”. “La IA va a ser una revolución de aquí a cinco años y va a tener un impacto muy profundo”, tal y como prevé.

Pero lo hace en un momento “dulce”. “El banco está muy fuerte y la gente está con mucho pulso”. La hoja de ruta de la entidad pasa por crecer “por encima de la media” en crédito al consumo y banca de empresas, y “en la media” en hipotecas.

De media en casi todos los productos, la entidad ha reducido en un 50% la probabilidad de impago frente a 2023. “Queremos crecer con mejor calidad de activos, aunque el margen se resienta a corto plazo. Pero es la transformación estructural en la que estamos trabajando”.

En cuanto a su foco en las pymes, González-Bueno ha apuntado que “una de cada dos pymes en España ya es cliente del Sabadell”, por lo que es difícil crecer más en ese segmento. Eso sí, “podemos profundizar más en la relación con ellas”, con más venta cruzada de productos.

Una cuestión crítica ha sido los rumores que involucran a Banco Sabadell en futuras operaciones corporativas de fusión o adquisición entre la banca mediana. A lo que se ha mostrado tajante: “No es momento para más operaciones bancarias en España, y menos hostiles. Pero, a largo plazo entre entidades medianas, sí es muy probable que ocurra. Pero, por ahora, no se dan las circunstancias”.

Y sí ha reconocido que “sí tiene sentido que el Sabadell tenga una posición consolidadora en España”.