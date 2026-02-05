César González-Bueno abandona el Banco Sabadell que nombra consejero delegado a Marc Armengol

El nombramiento de Armengol ya ha sido consultado al Banco Central Europeo, pendiente de las autorizaciones pertinentes.

El consejo del banco ha destacado el crecimiento de resultados y la evolución positiva de la cotización durante la gestión de González-Bueno.

Marc Armengol, hasta ahora consejero delegado de TSB y con 25 años en el Sabadell, será su sustituto tras la próxima Junta de Accionistas.

César González-Bueno deja el cargo de consejero delegado del Banco Sabadell a petición propia, tras liderar el banco durante año y medio.

Relevo sorpresa en el Banco Sabadell. El hasta ahora consejero delegado de la entidad, César González-Bueno abandona el banco.

Su salida se produce a petición propia y tendrá efectos en la próxima Junta de Accionistas que se celebre. Cederá el testigo a Marc Armengol, hasta ahora consejero delegado de TSB, filial británica que la entidad catalana ha vendido al Santander.

Así lo ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que se destaca que el consejo ha valorado "el fuerte crecimiento de los resultados y la evolución de la cotización" de la entidad desde su llegada.

Fuentes de la entidad aseguran que se trata de una salida pactada y a petición del hasta ahora CEO, que abanderó durante año y medio la lucha intestina del banco contra el BBVA en la opa fallida.

El relevo se producirá de forma ordenada dará paso a Marc Armengol de quien se destaca su "capacidad de liderazgo y gestión en el ámbito nacional e internacional".

Se trata de un 'hombre de la casa' a la que lleva vinculado 25 años y posee una amplia experiencia tecnológica.

Su nombramiento ha sido consultado ya al Banco Central Europeo para que otorgue las pertinentes autorizaciones.