César González-Bueno abandona el Banco Sabadell que nombra consejero delegado a Marc Armengol
El nuevo CEO era hasta ahora máximo responsable del británico TSB.
César González-Bueno deja el cargo de consejero delegado del Banco Sabadell a petición propia, tras liderar el banco durante año y medio.
Marc Armengol, hasta ahora consejero delegado de TSB y con 25 años en el Sabadell, será su sustituto tras la próxima Junta de Accionistas.
El consejo del banco ha destacado el crecimiento de resultados y la evolución positiva de la cotización durante la gestión de González-Bueno.
El nombramiento de Armengol ya ha sido consultado al Banco Central Europeo, pendiente de las autorizaciones pertinentes.
Relevo sorpresa en el Banco Sabadell. El hasta ahora consejero delegado de la entidad, César González-Bueno abandona el banco.
Su salida se produce a petición propia y tendrá efectos en la próxima Junta de Accionistas que se celebre. Cederá el testigo a Marc Armengol, hasta ahora consejero delegado de TSB, filial británica que la entidad catalana ha vendido al Santander.
Así lo ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que se destaca que el consejo ha valorado "el fuerte crecimiento de los resultados y la evolución de la cotización" de la entidad desde su llegada.
Fuentes de la entidad aseguran que se trata de una salida pactada y a petición del hasta ahora CEO, que abanderó durante año y medio la lucha intestina del banco contra el BBVA en la opa fallida.
El relevo se producirá de forma ordenada dará paso a Marc Armengol de quien se destaca su "capacidad de liderazgo y gestión en el ámbito nacional e internacional".
Se trata de un 'hombre de la casa' a la que lleva vinculado 25 años y posee una amplia experiencia tecnológica.
Su nombramiento ha sido consultado ya al Banco Central Europeo para que otorgue las pertinentes autorizaciones.