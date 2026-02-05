BBVA logra un beneficio récord de 10.511 millones de euros en 2025, un 4,5% más

BBVA obtuvo un beneficio neto atribuido de 10.511 millones de euros en el conjunto del 2025, lo que supone un incremento del 4,5% en comparación con el año anterior, según se desprende de las cuentas que ha publicado este jueves el banco.

Los ingresos totales de la entidad (margen bruto) entre enero y diciembre fueron de 36.931 millones de euros, un 4,1% más. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) se elevaron un 4%, hasta los 26.280 millones de euros.

Con arreglo a los resultados del año, el banco ha decidido proponer el reparto de un dividendo complementario de 0,60 euros por acción, que será pagadero en abril de 2026. Si se suma el dividendo a cuenta ya pagado en novimebre, de 0,32 euros, se alcanza un reparto de 0,92 euros con cargo a los resultados de 2025. Esto supone un reparto de 5.249 millones de euros.

