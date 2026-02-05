BBVA espera terminar el 2026 con más de un millón de clientes en Italia y confía aún más en Alemania

La entidad mantiene presencia relevante en mercados internacionales, incluyendo Venezuela, donde es el único banco internacional operativo y espera contribuir a la recuperación económica del país.

BBVA refuerza su estrategia de crecimiento orgánico tras el fracaso de la opa sobre Sabadell, logrando una revalorización del 24% en sus acciones.

El banco español se ha unido al consorcio europeo para lanzar una stablecoin del euro, junto a otras grandes entidades como CaixaBank, ING y BNP Paribas.

BBVA prevé superar el millón de clientes en Italia para finales de 2026 y destaca un crecimiento aún más sólido en Alemania.

Cuando BBVA certificó en octubre el fracaso de su opa hostil sobre Banco Sabadell, fio su crecimiento a la senda orgánica del grupo, a que el mercado respaldara en bolsa -como ha hecho- esta hoja de ruta, y a su ofensiva digital como nuevos entrantes en Italia y Alemania.

Más de un trimestre después, el plan empieza a dar sus frutos. Como ha concretado Onur Genç, CEO de BBVA, en la presentación de resultados de 2025 del grupo (récord con 10.511 millones de euros, un 4,5% más), estos dos nuevos mercados europeos para el banco vasco van "muy bien, mejor de lo esperado".

En Italia, BBVA ya cuenta con más de 600.000 clientes y su previsión es cerrar el ejercicio 2026 con más de un millón de usuarios. Y en Alemania, aunque no han trasladado datos concretos, la percepción de Genç es que el país germano "va mejor incluso que los seis primeros meses que tuvo en su momento Italia". "Estamos muy enfocados en ellos", ha subrayado el CEO.

El grupo español también ha anunciado esta semana su incorporación al consorcio de bancos europeos para el lanzamiento de una stablecoin del euro, donde también están presentes entidades como CaixaBank -con asiento en el consejo de supervisión-, ING, UniCredit, BNP Paribas o Raiffeisen, entre otras.

Hace un año, BBVA inició su camino hacia una stablecoin en solitario, pero ha cambiado de opinión y se ha adherido a este consorcio. "Hemos esperado a que el consorcio tuviera cara y ojos y a un plan más desarrollado como sucede ahora, respecto a doce meses antes cuando lo valoramos por primera vez", ha explicado Carlos Torres, presidente de BBVA, confiado en el potencial de los pagos digitales, la tokenización y una futura stablecoin del euro en el segundo semestre de este año.

Sabadell y Santander

Torres ha sido interrogado en varias ocasiones por las lecciones aprendidas tras el fiasco de la opa sobre el Sabadell. Su conclusión ha sido que "tener un plan que sea independiente de las operaciones de M&A es importante", en tanto que "la disciplina financiera ha tenido resultados palpables en el mercado, ya se ha visto en la cotización". Desde entonces, sus títulos se han revalorizado en torno a un 24%.

También se le ha pedido su reacción al presidente del banco azul sobre la compra de Webster Bank por parte de Santander en Estados Unidos y el devenir del mercado americano tras la venta de su propia filial en 2021 a The PNC Financial Services Group.

"Somos el segundo banco de la zona euro por valor y tenemos presencia relevante en muchos países. Estamos contentos con la presencia que tenemos. Donde competimos, competimos bien. Tanto a nivel local con nuestras franquicias como transfronterizamente. También en EEUU, con presencia ahora sólo en banca corporativa y de inversión, que es una presencia relevante y creciente, y con banca privada", ha defendido Torres.

Echando la vista atrás, ha recordado que, en 2020, analizaron la posibilidad de comprar bancos locales en EEUU para ganar escala, "pero no lo vimos claro".

"Tendríamos que haber diluido a nuestros accionistas para ello, porque los múltiplos de la banca europea estaban muy por debajo que la americana. Hicimos la venta y fue la decisión correcta. Ahora, sin embargo, han cambiado las cosas, ahora los múltiplos no tienen nada que ver", ha dicho Torres en referencia al rally de la banca del Viejo Continente desde 2022 con la subida de los tipos de interés.

En todo caso, Torres ha descartado que una operación corporativa en España, Europa, EEUU u otra parte del mundo forme parte de su hoja de ruta a corto y medio plazo. "El contexto de búsqueda de escala sigue siendo relevante con tanta inversión tecnológica que hay que hacer en banca, pero lo estamos consiguiendo con mayor eficiencia que los competidores", se ha congratulado el presidente de BBVA.

Venezuela

Por último, Torres ha dedicado unos minutos a hablar sobre la situación de Venezuela sin Nicolás Maduro al frente, país donde BBVA lleva 30 años presente y es el único banco internacional que opera allí.

"Los eventos en Venezuela abren una ventana de ilusión de que el país pueda volver a una senda de crecimiento y prosperidad. Deseamos y esperamos que sea así. Pero es un proceso que llevará su tiempo para ver los resultados". No obstante, según Torres, "ya empiezan a verse algunos, como llegada de flujos de dólares al vender más petróleo o liberación de presos. Cuando la situación del país acompañe, BBVA será una pieza económica importante".