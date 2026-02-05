Armengol, la mano que reflotó al TSB (y sedujo al Santander) y que jugará la partida del Sabadell contra el mercado

El principal reto de Armengol será convencer al mercado de la viabilidad de Sabadell como banco independiente y explorar posibles fusiones con entidades como Unicaja o Abanca.

El Sabadell usó la venta de TSB al Santander para defenderse de la opa hostil de BBVA, operación que generará un megadividendo para los accionistas en 2026.

Armengol tiene una larga trayectoria en el grupo, habiendo liderado la filial británica TSB y participado en importantes integraciones y ventas corporativas.

La nueva etapa del Banco Sabadell, en solitario y tras haberle dado portazo a BBVA en su opa hostil el pasado octubre, no la liderará César González-Bueno, cuya marcha ha pillado por sorpresa en el seno del banco.

Lo hará Marc Armengol, un hombre de la casa que viene de ser consejero delegado de TSB -la filial británica que Sabadell ha vendido al Santander-, que también pasó por Miami y que conoce a la perfección tanto las tripas del banco vallesano como los retos constantes a los que aboca la tecnología bancaria.

Armengol tomará los mandos una vez la junta de accionistas de Banco Sabadell, en primavera, apruebe el adiós de González-Bueno y el relevo. La junta no está convocada aún, pero suele ser en mayo.

El banquero, que empezó como consultor en Deutsche Bank y también hizo consultoría tecnológica en GFT, lleva 23 años en el grupo catalán, donde ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad entre Barcelona, Miami y Londres en las diferentes filiales del Sabadell.

En Banco Sabadell, coordinó y participó en algunas de las integraciones más sonadas de la entidad, como Banco Atlántico, Banco Urquijo, Banco Guipuzcoano, CAM, Caixa Penedès (BMN), Lloyds España o Banco Gallego.

Armengol fue director de Tecnología y Operaciones de Banco Sabadell entre 2021 y 2024, etapa que le pilló entre medias de sus dos experiencias en el TSB. Fue director de Estrategia Corporativa y miembro del comité ejecutivo del banco británico de 2018 a 2021, y desde 2025 ha sido su CEO.

Tuvo que lidiar con la recta final de la pesadilla que supuso la integración tecnológica de TSB en Sabadell. Logró encarrilar la plataforma. Y volvió al banco británico para capitanearlo en su momento dulce… y para darle el pase al Banco Santander.

¿Futura operación?

Cabe recordar que el Sabadell usó la venta de TSB al banco cántabro para defenderse de la opa hostil del BBVA. La operación, pendiente de cierre, se acordó en 2.650 millones de libras (3.100 millones de euros), lo que redundará en un megadividendo de 2.500 millones de euros para los accionistas del Sabadell en 2026.

También sabe de operaciones corporativas de venta. En 2017, cuando el Sabadell vendió a Iberiabank Corporation su filial de banca minorista en Miami, Sabadell United Bank, Armengol era el responsable del grupo catalán para América y otras redes internacionales.

Ahora el reto mayúsculo que tiene por delante es convencer al mercado de que haber desactivado la opa de BBVA -un éxito para el currículum de González-Bueno- para seguir operando como un banco independiente tenía (y sigue teniendo) su razón de ser.

Desde entonces, la acción del BBVA se ha revalorizado un 20%, mientras que la del Sabadell lo ha hecho sólo un 8,5%, menos de la mitad.

Los analistas ya apuestan a que Marc Armengol tendrá que echar el lazo con una propuesta de fusión a entidades de un tamaño medio similar como Unicaja o Abanca. En especial, a la malagueña. Pero eso será a partir del verano, sin TSB como palanca de crecimiento y con todas las cartas dispuestas en la partida de las pymes de España.