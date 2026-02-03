Unicaja se compromete a repartir el 95% de su beneficio con dividendos en 2026 y 2027

La entidad continuará buscando perfiles de riesgo razonables en hipotecas y estudia posibles alianzas en el segmento de crédito al consumo, pero no fusiones.

El banco mantendrá un pay-out ordinario del 70% y añadirá una remuneración adicional del 25%, que podría ser dividendo complementario o recompra de acciones.

Unicaja planea repartir hasta el 95% de su beneficio anual en dividendos a sus accionistas en 2026 y 2027.

Unicaja regará de dividendos a sus accionistas en lo que le resta de plan estratégico. Esto es, en 2026 y 2027, donde pretende llegar a repartir hasta el 95% del beneficio obtenido en cada uno de esos años.

Así lo ha anticipado Isidro Rubiales, consejero delegado de Unicaja, en la presentación de resultados anuales de 2025, ejercicio en el que el banco malagueño ha elevado un 10,3% su beneficio neto, hasta los 632 millones de euros, y ha anunciado ya un primer incremento del pay-out al 70%, que con una remuneración adicional del 15% podría llegar al 85%.

Para los dos próximos ejercicios, el compromiso del banco andaluz es mantener el pay-out en el 70% con dividendo ordinario y, junto a una remuneración adicional del 25% por definir aún el formato (dividendo complementario o recompra de acciones), llegar hasta niveles del 95% en la distribución de los beneficios para con sus accionistas.

Para 2026, y tras la opa fallida de BBVA sobre Banco Sabadell, Unicaja descarta ser protagonista de ningún tipo de operación corporativa entre entidades, ni como compradora ni como vendedora.

"Seguimos más convencidos si cabe, y nuestros accionistas también, de centrarnos en las capacidades del plan estratégico actual que acaba de empezar y continuar con nuestra senda independiente", ha reafirmado Rubiales.

Y ha aventurado que, "a corto plazo, no veo factible ninguna operación corporativa significativa, al menos entre entidades en España".

Basándose en su hoja de ruta para 2025-2027, Unicaja sí pretende, en cambio, "crecer en territorios donde no estamos presentes aún y donde hay potencial de crecimiento". Aunque no ha concretado cuáles ni si será con aperturas de oficinas, sí ha subrayado que será clave hacerlo "con capacidades digitales".

Hipotecas

Preguntado el CEO de Unicaja por la guerra hipotecaria a la baja que se vive en algunos rincones del sector bancario español, Rubiales ha afirmado lo siguiente: "No veo una burbuja en el mercado hipotecario, lo que falta es oferta de viviendas".

"Se necesitan 700.000 viviendas nuevas al año y se construyen menos de 200.000", lo que provoca un aumento de los precios de las casas. Así, "el mercado hipotecario va a seguir siendo competitivo en 2026", pero "lo que todos pedimos es que se agilicen los trámites para construir más vivienda. Pero es un problema social de acceso a la vivienda de los jóvenes y la gente con menos recursos, no bancario".

A este respecto, Rubiales ha insistido en que Unicaja seguirá "buscando perfiles de riesgo y escenarios de rentabilidad razonables" en las hipotecas ofrecidas, y su director financiero, Pablo González, ha apuntalado que el grupo "intenta defender la rentabilidad en este segmento". La previsión de ambos pasa por que, en 2026, la entidad iguale su stock de crédito hipotecario con respecto a 2025.

Tras potenciar y reorganizar su negocio minorista en seis áreas con fichajes de nuevos jefes en entidades como UBS, Singular Bank o Bain & Company, y recolocaciones internas, para crecer en banca de empresas-pymes y en banca privada, Unicaja ha abierto la puerta a protagonizar alguna operación corporativa o alianza en el segmento de crédito al consumo.

"Si la vía es razonable, atractiva y rentable para nuestros accionistas, hay posibilidad de estudiar todas las alternativas inorgánicas, pero no fusión", ha puntualizado Rubiales.

En gestión patrimonial, donde ha formalizado acuerdos en fondos con BlackRock, Allianz Global Investors y Candriam, el banco todavía tiene por delante un camino a recorrer en el diseño de su nueva banca privada, por lo que una operación corporativa de nicho en este segmento parece algo más lejana que en consumo.