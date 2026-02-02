Trade Republic estudia ir a más países europeos fuera del euro tras desembarcar en Polonia

La compañía prioriza mejorar la atención al cliente, ampliar su oferta bancaria y de inversión, y valora la normativa española que limita los intereses abusivos en créditos.

Trade Republic ha dado un salto de gigante al cerrar una ronda de financiación secundaria de 1.200 millones de euros con el fondo soberano de Singapur (GIC), las familias Arnault y Agnelli, Fidelity o Wellington, que ha elevado su valoración hasta los 12.500 millones.

El neobanco germano administra un volumen de recursos de 150.000 millones de euros, lo que le convierte en el neobanco con mayor volumen medio de activos por cliente en Europa. Con más de un millón de clientes en España, los clientes españoles ya representan una décima parte del total de clientes en el Viejo Continente, que ascienden a más de 10 millones.

Desde el pasado septiembre, Trade Republic tiene como máximo responsable en nuestro país a Pablo López Gil-Albarellos, y el neobanco ha lanzado activos privados con Apollo y EQT, y ETF de renta fija con BlackRock, todo desde un euro. También ha ampliado su oferta de criptomonedas con una nueva wallet y ha estrenado cuentas de ahorro para menores.

La última ronda de financiación les sitúa como uno de los mayores neobancos por valoración de Europa en un momento donde la competencia apremia con N26 justo por detrás y nuevos entrantes en España como Monzo o Aion Bank de UniCredit. ¿Les preocupa que haya tantos competidores digitales?

Cualquier competencia es buena. Pero hay que recordar que gran parte de los fondos de inversión, el efectivo y las cuentas remuneradas siguen en la banca tradicional, que es quien peor servicio ofrece en comisiones y rentabilidades.

Con todo, los únicos neobancos que puedan tener una cultura y ambición parecida a la hora de crecer, diseñar producto o tener una plataforma digital así somos Trade Republic y Revolut. La última ronda prueba que el nuestro es un negocio probado y con mucho potencial de crecimiento aún por delante.

Hoy, la gente puede componer una cartera enteramente con nosotros y usarnos como su banco del día a día con su tarjeta, su nómina, su cuenta con IBAN local, su Bizum y sus productos de inversión.

Revolut o ING están lanzando cajeros físicos o flagships para asesorar físicamente a los clientes. ¿Ustedes seguirán ese camino?

Queda lejos que abramos algo físico, pero no lo descartamos. Quizá hagamos campañas físicas a nivel de marketing o publicidad para que la marca se vea en ecosistemas físicos distintos a lo puramente digital. De hecho, ya patrocinamos los premios Ídolo 2025.

¿Cuáles son las prioridades de Trade Republic en España para 2026?

Por un lado, queremos mejorar la atención al cliente con más canales, que los problemas se resuelvan de una forma más acelerada. También pretendemos ampliar la oferta bancaria. Estamos valorando incorporar crédito personal, dándole vueltas a cómo conectar el crédito con nuestra misión de fomentar el ahorro a largo plazo.

Y, sobre todo, queremos dar más visibilidad a nuestra plataforma de inversión (acciones, ETF y fondos) y los nuevos activos: renta fija, mercados privados, criptos.

La oferta de inversión está bastante completa y es una de las más competitivas en España, pero aun así valoramos incorporar a más gestoras de fondos y más gestoras de capital privado.

En España, el Gobierno va a poner coto a los intereses abusivos de los créditos al consumo, los microcréditos y las tarjetas revolving. ¿Eso les desincentiva para lanzar préstamos personales?

Esa normativa es muy positiva. En España, se ha jugado mucho con el crédito a tasas muy altas y con cosas que la gente no sabía lo que estaba contratando. Limitar eso es muy positivo para los consumidores. Si lanzamos algo en este ámbito, estará en línea con la nueva normativa del Gobierno. Podría tener algo de táctica para algunas personas a la hora de mejorar su tesorería, pero no es la prioridad número uno por ahora.

¿Prevén seguir creciendo más en Europa o ya piensan en el salto a otras regiones como Latinoamérica?

Nos queda mucho por crecer en Europa y, potencialmente, algún día fuera de Europa. La insostenibilidad del sistema de pensiones, que es lo que hizo nacer a esta compañía, cada día sigue peor. Por lo que Trade Republic es muy necesario para la sociedad europea. Tenemos ese triste viento de cola, porque nos gustaría que ese problema no existiera, pero vemos cómo los europeos poco a poco van entrando en los mercados de capitales y teniendo activos más productivos.

El salir fuera de Europa no está en la hoja de ruta para los próximos 12 o 18 meses. En Europa hay mucho espacio aún. Más del 70% de clientes de nuestra plataforma ha tenido con nosotros su primera experiencia en los mercados de capitales. Queda mucho trabajo por hacer aún en Europa. Pero no descartamos nada.

Polonia es el último país que hemos lanzado, y el primero fuera del euro. Estamos por lanzar más países europeos que no tengan el euro como moneda principal.

¿Tienen en su hoja de ruta comprar alguna entidad para crecer o salir a bolsa?

Nosotros no miramos el crecer de manera inorgánica, ni comprar ni ser comprados. Salir a bolsa de forma temprana, tampoco. Llevamos tres años siendo rentables y la última ronda secundaria ha cumplido todas sus motivaciones: dar liquidez a los inversores antiguos, financiarnos para seguir creciendo y, además, a una valoración más alta.