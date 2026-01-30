Gortázar descarta una burbuja hipotecaria pero aplaude que el Banco de España regule que la concesión "no se flexibilice"

Las claves nuevo Generado con IA Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank, descarta que exista una burbuja hipotecaria, aunque apoya una regulación más estricta del Banco de España para evitar la flexibilización de los criterios de concesión. CaixaBank alcanzó un beneficio récord de 5.891 millones de euros en 2025, un 1,8% más que el año anterior, impulsado por el crecimiento del negocio y la fortaleza financiera. El 90% de las hipotecas concedidas por CaixaBank son a tipo fijo, lo que, según Gortázar, protege a los compradores ante posibles crisis inmobiliarias. La entidad destaca la necesidad de aumentar la oferta de vivienda, liberalizar suelo y fomentar la colaboración público-privada para afrontar el problema de acceso a la vivienda.

El problema de la vivienda y la situación del mercado hipotecario marcaron este viernes la rueda de prensa de Gonzalo Gortázar en Valencia tras la presentación de los resultados de CaixaBank. El consejero delegado niega que exista una burbuja hipotecaria, pero aplaude que el Banco de España amplíe la regulación para evitar "que se flexibilicen los criterios" de concesión.

El dirigente se pronunció largo y tendido sobre el asunto. Subrayó que el problema de la vivienda es "que existe más demanda que oferta", reiteró, como otras veces, que llegaron a construirse en España 800.000 viviendas al año frente a las 150.000 actuales. "Pero sigue siendo escasa la producción", lamentó.

Preguntado sobre el alza de precios y su repercusión en el mercado hipotecario, Gortázar subrayó que CaixaBank "no crece desaforadamente" en el mercado hipotecario. "Nuestra cuota de mercado está en el 25%, y la de la nueva producción de hipotecas, en el 26%. Ni estamos siendo agresivos ni estamos perdiendo terreno", dijo.

Subrayó además "un elemento diferencial" que, a su juicio, protege al comprador de una crisis inmobiliaria como la que tuvo lugar. "El 90% de las hipotecas que concedemos están siendo a tipo fijo", dijo.

Ante la pregunta directa de si la banca está flexibilizando los criterios de concesión de hipotecas, optó por responder solo por parte de su empresa. "Nosotros no estamos flexibilizando los criterios", aseveró. "El mercado recuerda que flexibilizar esos criterios tuvo un impacto muy negativo", añadió.

No obstante, manifestó que "existe el riesgo" de que tal circunstancia se produzca. Por ello aplaudió que el Banco de España se plantee ahondar en la normativa que regula las hipotecas para evitar que ocurra.

"Me parece muy bien que el Banco de España lo esté mirando, porque a medio o largo plazo puede ser necesario para regular el mercado hipotecario", dijo.

¿Y por qué a medio o largo plazo y no a corto? "Porque a corto no vemos una burbuja. Eso no quiere decir que no puedan venir las normas antes, desde luego, pero la urgencia que existe es para acceder a la vivienda", insistió.

"Hace falta suelo y liberalizarlo con procesos que no duren 8 años. Hace falta capital y, en su mayoría, ha de ser capital privado. Ha de haber suelo y una gran estabilidad regulatoria", precisó.

En un país con suelo y materiales, deberíamos ser capaces de hacer vivienda. Hace falta colaboración público-privada y también 'público-pública', porque muchas veces se produce falta de entendimiento entre administraciones públicas de distinto color político", consideró.

"Es un problemón social. Lo dijimos hace tres años. Por suerte ahora está como primer punto de la agenda. Pero falta mucho por hacer", zanjó Gortázar.

Resultados

Tal y como expuso el banquero, CaixaBank cerró 2025 con un resultado atribuido de 5.891 millones de euros, lo que supone un 1,8% más que el año anterior, según comunicó este viernes la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El incremento respecto a 2024 lo convierte en el resultado récord del banco desde la formalización de su fusión con Bankia en 2021.

Gortázar, preguntado al respecto, manifestó que tal cifra, la del resultado, podría rebasar los 7.000 millones en 2027. "

El grupo lo atribuye a "una intensa dinámica comercial, que ha favorecido un fuerte crecimiento del negocio en un contexto de contención de tipos de interés, y a una fortaleza financiera que se ha reforzado a lo largo del año".

"CaixaBank, con más de 664.000 millones de euros en activos, presta servicio a 20,7 millones de clientes en España y Portugal a través de una red que supera las 4.500 oficinas", subrayó la enseña. "Alcanza elevadas cuotas de mercado en España, donde además gana 390.000 clientes netos durante 2025", agregó.

La entidad celebró las cifras del primer año de su Plan Estratégico 2025-2027, por "superar las expectativas con un crecimiento mayor del previsto, tanto en crédito como en recursos de clientes, en un entorno macroeconómico en España que ha evolucionado mejor de lo estimado".

"El Grupo mantiene el foco en la transformación, aprovechando la tecnología para impulsar la actividad comercial y mejorar la experiencia de cliente", subrayó. El consejero delegado Gonzalo Gortázar, manifestó que "2025 ha sido un gran año para CaixaBank".

"Hemos superado los objetivos que nos habíamos marcado al inicio del ejercicio. La confianza de los clientes y el impulso de la actividad comercial nos han permitido cerrar un año muy exitoso, con mayor crecimiento del negocio y una solidez financiera aún más robusta. Como consecuencia, hemos revisado al alza los objetivos de crecimiento y rentabilidad que habíamos fijado en nuestro Plan Estratégico", consideró.

Volumen de negocio

Según el comunicado del banco, CaixaBank ha impulsado a lo largo del ejercicio 2025 su actividad, con un volumen de negocio que alcanza 1,1 billones de euros a cierre del periodo tras crecer un 6,9% con respecto a diciembre de 2024, fruto de una positiva evolución tanto del crédito como de los recursos de clientes.

La cartera de crédito sano se incrementa en el año un 7%, con 24.671 millones de euros más, hasta situarse en 376.182 millones, gracias al dinamismo de la demanda y a una buena evolución del crédito a empresas y familias (tanto hipotecas como consumo).

En concreto, la cartera de crédito sano en empresas sube en el año en 12.373 millones de euros (+7,6%), para la adquisición de vivienda lo hace en 8.484 millones (+6,5%), y en consumo, en 2.560 millones (+12,4%).

Por el lado de los recursos de clientes, estos crecen un 6,8% en el año, hasta 731.936 millones de euros.

Los recursos en balance se sitúan en 524.626 millones (+5,8%), destacando la evolución del ahorro a la vista (365.999 millones, un 6,3% en el año) y los pasivos por contratos de seguros (85.765 millones, un 7,2% más). El ahorro a plazo asciende a 65.984 millones de euros, con un incremento del 0,5% en el año.

Respecto a los activos bajo gestión, aumentan un 10,9% en el ejercicio, hasta 202.860 millones de euros, tras la favorable evolución de los mercados y de las suscripciones. El patrimonio gestionado en fondos de inversión, carteras y SICAVs asciende a 150.947 millones, 13,4% más; y los planes de pensiones alcanzan 51.913 millones, con un incremento del 4,2%.

Las suscripciones netas en fondos de inversión, seguros de ahorro y planes de pensiones han mantenido a lo largo del 2025 una evolución muy positiva, con un total de 15.948 millones de euros en el periodo.

En cuanto a la actividad de Imagin, el neobanco impulsado por CaixaBank, durante 2025 registra un fuerte crecimiento de clientes y de actividad, y cierra el año con cerca de 4 millones de clientes, lo que supone un 10% más que el ejercicio anterior; y el volumen de negocio se sitúa en 22.000 millones de euros, tras crecer un 25%.