CaixaBank batió en 2025 su récord de beneficio: alcanzó los 5.891 millones de euros, un 1,8% más que en 2024

Las claves nuevo Generado con IA CaixaBank alcanzó un beneficio récord de 5.891 millones de euros en 2025, un 1,8% más que en 2024, tras la fusión con Bankia. El volumen de negocio del banco creció un 6,9%, llegando a 1,1 billones de euros, gracias al aumento tanto del crédito como de los recursos de clientes. La cartera de crédito sano aumentó un 7%, impulsada por el dinamismo en empresas, hipotecas y consumo; los activos bajo gestión subieron un 10,9%. Los ingresos por servicios crecieron un 5,4% y el margen bruto se incrementó un 2,5%, pese a la caída del margen de intereses por la bajada de tipos.

CaixaBank cerró 2025 con un resultado atribuido de 5.891 millones de euros, lo que supone un 1,8% más que el año anterior, según comunicó este viernes la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El incremento respecto a 2024 lo convierte en el resultado récord del banco desde la formalización de su fusión con Bankia en 2021.

El grupo lo atribuye a "una intensa dinámica comercial, que ha favorecido un fuerte crecimiento del negocio en un contexto de contención de tipos de interés, y a una fortaleza financiera que se ha reforzado a lo largo del año".

"CaixaBank, con más de 664.000 millones de euros en activos, presta servicio a 20,7 millones de clientes en España y Portugal a través de una red que supera las 4.500 oficinas", subrayó la enseña. "Alcanza elevadas cuotas de mercado en España, donde además gana 390.000 clientes netos durante 2025", agregó.

La entidad celebró las cifras del primer año de su Plan Estratégico 2025-2027, por "superar las expectativas con un crecimiento mayor del previsto, tanto en crédito como en recursos de clientes, en un entorno macroeconómico en España que ha evolucionado mejor de lo estimado".

"El Grupo mantiene el foco en la transformación, aprovechando la tecnología para impulsar la actividad comercial y mejorar la experiencia de cliente", subrayó. El consejero delegado Gonzalo Gortázar, manifestó que "2025 ha sido un gran año para CaixaBank".

"Hemos superado los objetivos que nos habíamos marcado al inicio del ejercicio. La confianza de los clientes y el impulso de la actividad comercial nos han permitido cerrar un año muy exitoso, con mayor crecimiento del negocio y una solidez financiera aún más robusta. Como consecuencia, hemos revisado al alza los objetivos de crecimiento y rentabilidad que habíamos fijado en nuestro Plan Estratégico", consideró.

Volumen de negocio

Según el comunicado del banco, CaixaBank ha impulsado a lo largo del ejercicio 2025 su actividad, con un volumen de negocio que alcanza 1,1 billones de euros a cierre del periodo tras crecer un 6,9% con respecto a diciembre de 2024, fruto de una positiva evolución tanto del crédito como de los recursos de clientes.

La cartera de crédito sano se incrementa en el año un 7%, con 24.671 millones de euros más, hasta situarse en 376.182 millones, gracias al dinamismo de la demanda y a una buena evolución del crédito a empresas y familias (tanto hipotecas como consumo).

En concreto, la cartera de crédito sano en empresas sube en el año en 12.373 millones de euros (+7,6%), para la adquisición de vivienda lo hace en 8.484 millones (+6,5%), y en consumo, en 2.560 millones (+12,4%).

Por el lado de los recursos de clientes, estos crecen un 6,8% en el año, hasta 731.936 millones de euros.

Los recursos en balance se sitúan en 524.626 millones (+5,8%), destacando la evolución del ahorro a la vista (365.999 millones, un 6,3% en el año) y los pasivos por contratos de seguros (85.765 millones, un 7,2% más). El ahorro a plazo asciende a 65.984 millones de euros, con un incremento del 0,5% en el año.

Respecto a los activos bajo gestión, aumentan un 10,9% en el ejercicio, hasta 202.860 millones de euros, tras la favorable evolución de los mercados y de las suscripciones. El patrimonio gestionado en fondos de inversión, carteras y SICAVs asciende a 150.947 millones, 13,4% más; y los planes de pensiones alcanzan 51.913 millones, con un incremento del 4,2%.

Las suscripciones netas en fondos de inversión, seguros de ahorro y planes de pensiones han mantenido a lo largo del 2025 una evolución muy positiva, con un total de 15.948 millones de euros en el periodo.

En cuanto a la actividad de Imagin, el neobanco impulsado por CaixaBank, durante 2025 registra un fuerte crecimiento de clientes y de actividad, y cierra el año con cerca de 4 millones de clientes, lo que supone un 10% más que el ejercicio anterior; y el volumen de negocio se sitúa en 22.000 millones de euros, tras crecer un 25%.



Cuenta de resultados

CaixaBank destacó que el ejercicio 2025 ha estado marcado por la caída de los tipos de interés, que se ha compensado parcialmente, entre otros motivos, por una mayor actividad comercial (mayores volúmenes de crédito y de recursos).

La firma, según precisó, mantiene una adecuada rentabilidad en el ejercicio, con el ROTE (12 meses) en el 17,5%. La ratio de eficiencia (12 meses), por su parte, se sitúa en el 39,4%.

El margen de intereses, con 10.671 millones de euros, cae un 3,9% en el año. Sin embargo, en la segunda mitad del año la evolución trimestral del margen de intereses ha mostrado una tendencia positiva, con un incremento del 1,4% y del 1,5% en el tercer y cuarto trimestre, respectivamente.

Los ingresos por servicios (gestión patrimonial, seguros de protección y comisiones bancarias) alcanzan 5.266 millones de euros en el conjunto de 2025, tras incrementarse un 5,4%.

Por componentes, los ingresos por gestión patrimonial, que suben un 11,2% hasta 2.011 millones de euros, crecen por el mayor volumen gestionado.

Los ingresos por seguros de protección aumentan un 4,8% (hasta 1.194 millones) apoyados en la intensa actividad comercial, y las comisiones bancarias (recurrentes y de banca mayorista) suman 2.062 millones, con un ligero incremento del 0,6%.

Los ingresos por dividendos registran una caída del 39,1% en 2025 (hasta 61 millones de euros), al incluirse el año pasado el dividendo de Telefónica (cuya participación fue vendida en su totalidad en el segundo trimestre de 2024), mientras que los resultados atribuidos de entidades valoradas por método de la participación crecen un 10,2%, hasta 288 millones de euros.

Por su parte, el margen bruto (ingresos totales) cierra el año en 16.270 millones de euros, con un aumento del 2,5% en tasa interanual, y los gastos de administración y amortización suben un 5%, hasta 6.415 millones. Con ello, el margen de explotación alcanza 9.855 millones de euros en el conjunto del ejercicio, un 0,9% más.

La cuenta de resultado de 2025 se ve impactada también por la contabilización del Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones (IMIC), por un importe total de 611 millones de euros, por encima de los 493 millones abonados el ejercicio anterior por el gravamen a la banca.