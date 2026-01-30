Banco Santander nombra consejero delegado de la filial de Reino Unido al jefe de Riesgos del grupo

Las claves nuevo Generado con IA Banco Santander ha nombrado a Mahesh Aditya como nuevo consejero delegado de Santander UK, efectivo desde el 1 de marzo de 2026. Aditya sustituirá a Mike Regnier, quien anunció su dimisión en octubre y seguirá en el cargo hasta la llegada de su sucesor. El puesto de responsable de Riesgos del grupo, que deja Aditya, será ocupado por Pedro Castro en Almeida, actual CEO de Santander Portugal. Isabel Guerreiro pasará a ser la nueva consejera delegada de Santander Portugal tras la salida de Almeida.

Banco Santander ha nombrado consejero delegado de Santander UK, la filial británica de la entidad, a Mahesh Aditya, que actualmente ostenta el cargo de responsable de Riesgos del grupo, según ha anunciado en un comunicado.

Aditya asumirá el cargo el próximo 1 de marzo de 2026, sustituyendo en el cargo a Mike Regnier, que anunció su dimisión el pasado mes de octubre. Regnier sigue desempeñando su rol hasta que su sucesor asuma el rol de consejero delegado.

El puesto que deja vacante Aditya será ocupado por Pedro Castro en Almeida, que es actualmente el consejero delegado de Santander Portugal y lleva en le banco desde 1993, los últimos siete al frente de la filial portuguesa. En el país luso le sustituirá Isabel Guerreiro como CEO.

"Estos cambios demuestran de nuevo el gran nivel de nuestro equipo directivo y de los planes de sucesión, que son la base para seguir creando valor a largo plazo", ha afirmado la presidenta de Banco Santander, Ana Botín.

En paralelo con el anuncio de la marcha de Regnier, el banco también decidió en octubre modificar el consejo de administración de Santander UK. Desde entonces, el propio Aditya es consejero no ejecutivo, reemplazando en el cargo a Dirk Marzluf.

Regnier ya explicó cuando anunció su salida que era su intención desligarse del banco tras cuatro o cinco años porque tiene "otros intereses". Dado que la integración con TSB, tras su compra a Banco Sabadell, tomará más tiempo que eso, ha decidido dejar el banco para que otro ejecutivo asuma la integración.

Aditya se incorporó a Santander en 2017 y ha ocupado diversos puestos ejecutivos, entre ellos el de responsable global de Riesgos del grupo y CEO de Santander Consumer USA.